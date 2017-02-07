Как правильно реагировать на требования ребёнка «купи»?

Сцены, когда ребенок выпрашивает покупки, нередко показывают в комедийных фильмах. Однако родителям «капризуль» далеко не до смеха. Из-за незнания, как себя вести в таких ситуациях, взрослые начинают нервничать, некоторые пугают ребенка тем, что оставят его в магазине, а кто-то идёт на поводу у малыша.

Детский психолог и мама троих детей Наталия Талай объясняет на своем примере, как правильно реагировать на требование – «Купи!»

Наталия Талай, детский психолог:

Я не говорю, что «Нет! Мы не можем себе этого позволить». Я говорю: «Да, это классное желание. Да, здорово, что ты это хочешь, я бы тоже хотела что-то такое». Иногда детям можно просто дать что-то в фантазии. Можно пофантазировать и вот таким образом увести его немножко в сторону, не вызывая конфликта.

Если вы не планируете покупку очередной машинки или куклы, то обходите отдел игрушек стороной. Однако опасности могут поджидать где угодно. Например, на кассе магазина прячется много вкусных соблазнов. Один из способов отвлечь ребенка от искушения – предложить ему альтернативу.

Наталия Талай, детский психолог:

Я его отвлекаю какими-то покупками, которые были сделаны вместе с ребенком, мы, допустим, вместе выбирали йогурт. Я говорю: «Вот, подержи свой йогурт, который ты для себя выбрал или выбрала». Ребенок берет в руки, он что-то получил для себя в данный момент. И у вас появляется какой-то зазор времени, чтобы закончить покупки и вернуться домой.

До семи лет дети должны научиться отличать свои истинные потребности от сиюминутных желаний. А миссия родителей – указать им правильное направление. Например, в форме игры.

Сколько давать на карманные расходы и контролировать ли их – решает каждая семья по своему усмотрению. По мнению психолога, ребенок, у которого есть свой кошелек, лучше понимает, что у финансов есть лимит и нужно правильно рассчитать средства до следующей «получки».

Наталия Талай, детский психолог:

Давая карманные деньги, важно понимать, что вы поощряете в ребенке. Если это действительно была сложная контрольная, и ребенок получил высокую оценку, да. Если мы поощряем любую оценку ребенка, то он тогда не будет мотивирован учиться на более высокие оценки.

Ребенку полезно усвоить, что усилия вознаграждаются. И не обязательно материально. Например, за помощь по дому можно предложить поход в аквапарк или цирк. Проведенное вместе время дети ценят куда больше, чем монетки в кошельке.