Пятилетняя Дария Скоморощенко покорила Максима Галкина на шоу «Лучше всех» чтением книг наизусть

Думаю, все родители согласятся, что ребёнок – это уже само по себе – чудо. А если к этому добавить то, что бывают «чудо-дети», то тут волей-неволей поверишь в сказку.

На проекте «Лучше всех» Максим Галкин назвал тебя королевой декламации. А ты знаешь, кто эта такая «королева декламации»?

Дария Скоморощенко:

Это тот, кто выразительно читает стихи.

Дария читает с 2-х лет, как она сама призналась. А как так получилось?

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:

Само собой получилось! Я заказала очередные книги в магазине, они приехали. Она сказала: «Мама, давай почитаем вот эту!» Я спросила: «Откуда ты знаешь, как она называется?» Она говорит: «Я всё прочитала!» Мы до этого изучали буквы. У нас с рождения висели плакаты с буквами. Она знала их, мы играли в какие-то слоговые игры. Но вот сам процесс чтения он начался сам собой.

Допустим, есть ребёнок, который не очень любит читать… Как с ним быть?

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:

Нужно просто увлечь его. Подбирать литературу, которая по его интересам. Самим чаще читать, чтобы он видел маму с книгой, папу с книгой. Чтобы для него в свободном доступе была библиотека. Чем больше выбора книг – тем лучше. Смотреть, какие ему нравятся иллюстрации, художники.

Дария, как тебе удается запоминать такие большие куски текста?

Дария Скоморощенко:

Я много раз читаю, и они сами собой запоминаются.

Сейчас современные дети становятся продвинутыми, очень много времени проводят за гаджетами. Мир таков. Требования такие. В то же время врачи и психологи твердят, что не стоит детям давать такую возможность.

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:

Если мы вернёмся назад, мы поймём, что тогда не было гаджетов, но люди были намного более развиты, чем многие наши современники. Развивает общение с другими людьми.