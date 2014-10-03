Как помочь первоклашкам адаптироваться к школе?

Начало учебного года волнительно не только для школьников, но и для самих родителей. Новый коллектив- это новая среда обитания, выживания и формирования ребенка. Школа ставит перед ним много сложных задач, которые самостоятельно выполнить, увы, трудно, поэтому без поддержки родителей здесь не обойтись.

Настала пора отложить в сторону игрушки и взяться за книжки, потому что на смену беззаботным денькам пришли учебные будни. Появляются новые обязанности, требования, повышается уровень умственных нагрузок. Одним словом, ребенок делает свои первые шаги в о взрослую жизнь, и именно от установок родителей зависит, подружится ли ребенок со школой, или нет.

Оксана Бланк, семейный психолог:

Хотелось бы, чтобы родители были более внимательными к своему ребенку. Учитывали его возрастные и индивидуальные особенности. И чтобы не полагались на общий стереотип и общие требования, которые существуют в школе. Очень неграмотно и некорректно сравнивать ребенка с другими ребятами или какими-то эталонами школьной успешности. Надо всегда правильно подходить к тому, что у ребенка получается.

Очень часто сбой в адаптации происходит из-за внешкольных нагрузок. Родители стремятся отдать детей во все кружки и секции, которые возможно. В итоге: это еще глубже усугубляет ситуацию.

Ольга Козловская, преподаватель младших классов:

Два кружка в неделю. Этого вполне достаточно. Это максимальный уровень, с которым ребенок может и эмоционально, и физически справиться. Количество часов в неделю не должно превышать более 6 часов.

У учителя младших классов Ольги Козловской есть свой секрет успеха адаптации первоклашек.

Ольга Козловская, преподаватель младших классов:

Родители могут создать благоприятные условия в доме, семье. Настроить ребенка эмоционально положительно. Чтобы ребенок шел в школу с радостью именно с самого утра. Хорошее настроение с утра влияет на его работу в течение всего дня.

Вот и вывод: главная задача родителей - настроить ребенка на позитив. Говорим, как здорово, что он пошел учиться, не забываем хвалить его даже за маленькие достижения. Даем время отдохнуть от учебы и настроиться на новый школьный день.