Вундеркинд из Могилева Валентин Дорофеев в 11 лет учится в... 9-ом классе!

Ученик 9 «А» класса Могилевского областного лицея № 3 - Валентин Дорофеев - мальчик необычный, одаренный. О том, как живет 11-летний вундеркинд, и скакими трудностями пришлось столкнуться, рассказала мама Валентина - Екатерина Дорофеева в программе «УТРО» на СТВ.

Когда Вы заметили, что его развитие опережает его возраст в стандартном понимании?

Екатерина Дорофеева:

Я сначала заметила, что он, наоборот, недотягивает. Он очень поздно заговорил. Только в 2,5 года. Во дворе все дети уже вовсю щебетали, а он только «мама», «папа». Но в три года он уже начал читать. Я сидела и читала газету, он просто подошел и прочитал мне заголовок. После этого он стал читать. С игрушками никогда не играл. У него всегда любимой игрушкой была энциклопедия. Еще в детстве было: «Купи мне книжку!». К пяти годам он уже знал дроби, таблицу умножения. Мы приходили в книжный магазин, он просил: «Купите мне, пожалуйста, учебник по математике!». Папа с ним занимался математикой, что-то объяснял. Те же дроби на примере яблочек, когда он был совсем маленький. А дальше - полностью самостоятельность. К школе он знал программу трех классов.

Вы понимали, что он вникает в суть вещей, предметов? Бывает, что детям объясняешь что-то, а они где угодно, но только не в книге…

Екатерина Дорофеева:

Здесь наоборот. У него очень цепкое внимание. Он всех постоянно просил: «купите мне книжку, мне интересно, мне хочется…». Его никогда не заставляли. Скорее, он нас заставлял это делать. У него мало того, что цепкое внимание, очень высокий уровень восприятия, цепкая память. Ему буквально два-три раза что-то объясняешь, и он мгновенно способен это воспроизвести. Мне иногда даже страшно, что мой ребенок столько знает!

Вы сразу отдали его во второй класс? Жалеете о том, что не в третий?

Екатерина Дорофеева:

Жалею. Нас убедили педагоги. Случай очень неординарный и сказали, что с третьего класса уже начинается система оценок, возможно, ребенку будет страшно чисто психологически. Убедили нас в том, что это будет правильно.

Существует психология людей в определенном возрасте. Одно дело, когда ребенку 11 лет, а другое, когда рядом 14-летний. Не думали ли Вы, что сложно будет общаться со сверстниками?

Екатерина Дорофеева:

Никогда не было проблем. Он одинаково общается как с ровесниками, так и со старшими ребятами. Единственное, это то, что с ровесниками - чисто мяч во дворе погонять, со старшими - в основном на тему учебы, науки. Хотя вот четырнадцатилетние ребята познакомились с ним, на дни рождения приглашают. Они замечательно взаимодействуют. Им интересно.

Учеба - это хорошо, но возможно, нужно всестороннее развитие: спортивные кружки…

Екатерина Дорофеева:

С этого года пошли заниматься боксом. Решили, чтобы было мужское начало. Он занимался шахматами очень долго, но, это, конечно, не спорт. Ему очень нравится настольный теннис. Конечно, не всегда хватает времени. Где-то приходится чем-то жертвовать, безусловно, потому что процесс подготовки к Олимпиадам, забирает много времени.

Екатерина, изменилась ли Ваша жизнь. Пришлось ли поменять себя?

Екатерина Дорофеева:

Да. Это очень сложно. Я думаю даже сложно не то, чтобы он гениален, и он далеко не один такой. А сложно то, когда ребенок выбивается из общей системы.

Валентин, в 14 лет тебе светит уже университет. Что ты для себя выбрал?

Валентин Дорофеев, вундеркинд:

Физика, математика… Что-то такое.

Екатерина, как Вы считаете, в будущем, Валентину лучше стать таким как все - обычным? Какое будущее Вы бы хотели Вашему ребенку?

Екатерина Дорофеева:

Мне, конечно, хочется, чтобы он пошел дальше, чтобы действительно этот талант, который есть на сегодня (хоть я никогда не говорила, что это может быть на веки вечные) никуда не исчез. Я естественно буду его любить каким бы он ни был. Я всегда ему говорила, что даже, если ты будешь работать просто дворником, для меня ты будешь самым милым и самым лучшим. Но, учитывая, конечно, сколько мы в это вложили, мне бы хотелось, чтобы его интеллектуальный потенциал был направлен на то, чтобы он что-то великое создал. Оставил свой след в мировой истории.

Валентин, у тебя есть мечта, цель?

Валентин Дорофеев, вундеркинд:

Я хочу получить Нобелевскую премию и купить маме машину - красный Ferrari.