В Минске подвели итоги республиканской акции «Лето с хорошей книгой»

Новости Беларуси. Самые читающие белорусы получили 1 октября подарки. В столице подвели итоги республиканской акции «Лето с хорошей книгой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три месяца школьники со всей страны встречались с писателями и соревновались за звание лучших чтецов. А в библиотеках и летних лагерях проходили мастер-классы, презентации новых изданий и викторины на знание книг белорусских писателей.

Самые активные участники акции получили дипломы и подарки.

Михаил Шкаль, участник акции «Лето с хорошей книгой»:

Я люблю читать. Я знаю книги Якуба Коласа, Янки Купалы. Я читал даже летом, когда меня мама не заставляла.

Виктория Скоробогатая, участник акции «Лето с хорошей книгой»:

Читать - ужасно интересно! Вы можете сидеть, лежать и, не сходя при этом с места, глазами книгу пробежать!

Александр Карлюкевич, директор - главный редактор издательского дома «Звязда»:

Мы робім гэта для таго, каб пісьменнік и выдавецтва змаглі знайсці свайго чытача. Мы гэта робім для таго, как не толькі электронны фармат кнігі быў цікавы для сучасных дзяцей, а яшчэ і кнігі папяровыя.