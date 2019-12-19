«Здесь очень хорошо выступать, прямо тепло на сердце». Как поздравили детей из Кобринской детской деревни

В Кобринской детской деревне у каждой мамы минимум десять детей, это не считая тех, что выросли и уже сами стали родителями, а вот малышам ещё предстоит показать, что значит настоящая семья.

Торговая сеть «Евроопт» поспешила поздравить малышей из детской деревни с предстоящими новогодними праздниками. Полезные подарки, знакомство с известными артистами и музыкальные номера. Ксения Галецкая вместе с «Евроопт» приняла участие в благотворительном марафоне. Ее пример – то, как важно идти навстречу мечте: юная артистка победила в международном конкурсе на «Славянском базаре».

Ксения Галецкая, обладательница Гран-при XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019»:

Кажется маленькая аудитория, но здесь очень хорошо выступать, прямо тепло на сердце.

На двухстах страницах сразу три новогодние истории – «Щелкунчик», «Снежная королева» и новогодние приключения всеми любимых бонстиков – увлекательное путешествие в мир, где добро побеждает зло. Но волшебство этой книги не только в сюжетах. Все картинки оживают на глазах – нужно всего лишь скачать бесплатное приложение на смартфон.

Каждый воспитанник детской деревни получил новогодний сюрприз – книгу и сладости, а в подарок всей детской деревне – планшет и ноутбук. Тем более повод двойной – накануне детская деревня отметила 25-летие.

Светлана Юрьева, директор Кобринской детской деревни:

От имени всех детей-сирот Кобринской детской деревни, от себя лично, от коллектива мам, от коллектива всех сотрудников хочу поблагодарить торговую сеть «Евроопт», лично Егора Хрусталёва и его команду за теплое неравнодушное отношение к нам!

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы компании «Евроопт»:

В рамках этой акции наша специальная группа посетит по одному специальному заведению – это или детский дом, или детская деревня, или интернат во всех областях Беларуси. Мы везем по подарку каждому из малышей, а также по специально ценному подарку для самого учреждения в соответствии с запросом.

Интерактивные книги уже на полках магазинов «Евроопт», а также в онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» по особой цене – всего 9,99. Нужно только собрать 5 фишек, а их дают за каждые 10 рублей в чеке, и вклеить их в специальный флаер-закладку. Еще больше волшебных подарков ждет тех, кто перевоплотится в одного из персонажей сказок и отправится на школьный утренник. Приём фотозаявок на конкурс открыт! Подробности фотоконкурса, а также адреса магазинов, где действует акция «Любимые зимние сказки» – на сайте evroopt.by.