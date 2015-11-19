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Как использование гаджетов влияет на вашего малыша?

19 ноября 2015 11:20
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Современными гаджетами никого не удивишь.  Даже детей. Многие малыши начинают осваивать планшеты, мобильные телефоны ещё с пелёнок. Учатся печатать на компьютере раньше, чем писать на бумаге. Такое познание мира может негативно сказаться на развитие ребёнка.

В семье Анны - трое детей. Практически сразу после рождения первенца она родила и второго малыша.

Чтобы на все хватало времени молодая мама стала разрешать старшему сыну иногда посидеть за гаджетами.

В использовании гаджетов детьми есть как плюсы, так и минусы. С положительных сторон они развивают как зрительное, так и слуховое восприятие. Мелкую моторику и внимание.

Но не стоит забывать о медицинских проблемах, которые могут возникать при использовании электронных устройств.  Например, об ухудшении зрения. У детей оно садится очень быстро. Примерно за полгода. А восстановлению поддается не всегда.

Если ребёнок длительное время пребывает за компьютером или планшетом в неподвижной позе,  это может обернутся неврологическим расстройством под названием синдром карпального канала - это связано с нарушением работы нервов запястья.

Давать детям играть с гаджетами перед сном не рекомендуется. Малыш может перевозбудиться и от этого плохо спать. И, конечно, главный совет: побольше общайтесь со своим ребёнком.  Ведь никакое живое устройство не заменит ему живое общение. Играйте со своими детьми в обычные игры. Занимайтесь с ними, и тогда у низ не возникнет проблем!

# Дети # Фотофакт # Воспитание детей # Анна Анисимова-Сармонт # Ольга Капустина

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