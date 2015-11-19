Как использование гаджетов влияет на вашего малыша?

Современными гаджетами никого не удивишь. Даже детей. Многие малыши начинают осваивать планшеты, мобильные телефоны ещё с пелёнок. Учатся печатать на компьютере раньше, чем писать на бумаге. Такое познание мира может негативно сказаться на развитие ребёнка.

В семье Анны - трое детей. Практически сразу после рождения первенца она родила и второго малыша.

Чтобы на все хватало времени молодая мама стала разрешать старшему сыну иногда посидеть за гаджетами.

В использовании гаджетов детьми есть как плюсы, так и минусы. С положительных сторон они развивают как зрительное, так и слуховое восприятие. Мелкую моторику и внимание.

Но не стоит забывать о медицинских проблемах, которые могут возникать при использовании электронных устройств. Например, об ухудшении зрения. У детей оно садится очень быстро. Примерно за полгода. А восстановлению поддается не всегда.

Если ребёнок длительное время пребывает за компьютером или планшетом в неподвижной позе, это может обернутся неврологическим расстройством под названием синдром карпального канала - это связано с нарушением работы нервов запястья.

Давать детям играть с гаджетами перед сном не рекомендуется. Малыш может перевозбудиться и от этого плохо спать. И, конечно, главный совет: побольше общайтесь со своим ребёнком. Ведь никакое живое устройство не заменит ему живое общение. Играйте со своими детьми в обычные игры. Занимайтесь с ними, и тогда у низ не возникнет проблем!