Учиться играя и обучаться в игре! В минской школе математику изучают с помощью конструирования

Учиться играя и обучаться в игре! Возможно? Да! Так отвечают учащиеся одной из столичной гимназии. С помощью конструктора в доступной форме учитель объясняет новый материал. Математика, языки, история, даже «Человек и мир» легче усвоить на примере маленьких строительных деталей. Малыши воплощают в жизнь свои задумки. Строят и фантазируют. Но самое главное - у каждого свой ритм работы и свой результат.

Конструирование интересно не только малышам. Разработана программа для школьников всех возрастов. Уже с третьего класса начинается работотехника.

Ребята создают трехмерные модели реального мира. Таки пособия тренируют в равной степени и голову, и руки учеников.