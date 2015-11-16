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Учиться играя и обучаться в игре! В минской школе математику изучают с помощью конструирования

16 ноября 2015 10:55
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Учиться играя и обучаться в игре! Возможно? Да! Так отвечают учащиеся одной из столичной гимназии.  С помощью конструктора в доступной форме учитель объясняет новый материал. Математика, языки, история, даже «Человек и мир» легче усвоить на примере маленьких строительных деталей.  Малыши воплощают в жизнь свои задумки. Строят и фантазируют. Но самое главное - у каждого свой ритм работы и свой результат.

Конструирование интересно не только малышам.  Разработана программа для школьников всех возрастов.  Уже с третьего класса начинается работотехника.

Ребята создают трехмерные модели реального мира.  Таки пособия тренируют в равной степени и голову, и руки учеников.

# Дети # Фотофакт # Воспитание детей # Марина Долинкина

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