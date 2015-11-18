Подарок для больных раком девочек: группа энтузиастов из США делает парики в виде героев популярных сказок

Новости США. Бывшая медсестра из онкологического отделения одной американской клиники создаёт парики, напоминающие волшебных диснеевских принцесс для маленьких больных раком девочек, которые потеряли волосы из-за химиотерапии, пишет Daily Mail. Холли Кристенсен из города Палмер, штат Аляска, начала создавать парики из сложной пряжи, когда в 2014 году 2-летней дочери её подруги поставили диагноз лимфома – рак лимфатической системы.

Холли Кристенсен:

Зная, как тяжело ей было потерять свои красивые светлые кудри, я сделала для неё парик Рапунцель из пряжи и отослала его по почте. Она ужасно обрадовалась такому подарку.

Холли научилась делать причёски, как у диснеевских принцесс, готовя костюмы на Хэллоуин своим дочкам. Она говорит, что её подруга вдохновила её сделать ещё больше париков для маленьких девочек в больнице. Бывшая медсестра рассказала ABC News, что маленьким детям очень неудобно носить обычные парики, потому что «химиотерапия делает кожу их головы очень нежной и чувствительной», поэтому она сделала парики из пряжи в качестве альтернативы.

Холли зарабатывает деньги на свой проект благодаря пожертвованиям на её странице на платформе GoFundMe. В качестве основы она использует детские шляпки и шапочки, а затем добавляет к парикам мягкие акриловые нити, драгоценные камни, вязаные цветы и снежинки, шёлковые цветы и ленты в зависимости от того, какой принцессой девочка хочет стать. Пациенты получают парики бесплатно с поздравительной открыткой, сделанной специально для каждого конкретного ребёнка.

Возросший спрос у друзей, больниц и обычных незнакомцев, которые услышали об этом проекте, даёт Холли надежду, что её некоммерческий проект сможет расшириться, что даст ей возможность делать больше париков для нуждающихся в них детей. Холли также владеет мастерскими для волонтёров, заинтересованных в том, чтобы учиться и помогать делать парики. Также на сайте проекта можно найти обучающее видео. Холли Кристенсен:

Привнести немного магии в жизни маленьких детей в такое трудное для них время – это того стоит. Почти такое же волшебное чувство испытываешь, встречая людей, которые хотят тебе помочь. Люди со всего мира поддерживают проект Холли и постоянно предлагают свою помощь в его продвижении. Женщины из тюрьмы штата Аляска связали уже более 150 шапочек для проекта «Волшебная пряжа», а другая женская тюрьма из штата Юта предложила внести свой вклад.

Холли и менеджер её проекта Бри Хичкок, которая также, как и Холли, является матерью троих детей, создают парики Эльзы и Анны из анимационного фильма «Холодное сердце», Рапунцель и Ариэль из мультфильма «Русалочка». В будущем они планируют сделать парики Жасмин из мультфильма «Алладин» и Беллы из «Красавицы и Чудовища». Для бывшей медсестры, своими глазами увидевшей «пугающий и болезненный мир рака», парики олицетворяют что-то волшебное и удобное для страдающих детей.