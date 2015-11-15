Талантливый человек талантлив во всем. Как дети сочетают рисование и акробатику, мотогонки и гимнастику

«Радужная зебра», «Крокодиловое утро», «Африканская песня». Все это названия картин юной художницы Эвелины Силиной. Девочка работает в необычной технике «тинга-тинга» и в свои девять лет уже дебютировала с первой собственной выставкой.

Эвелина Силина:

Мне в этой технике очень понравилось, что она такая яркая, у нее разные яркие краски. Я очень люблю их смешивать.

Татьяна Шварцман, преподаватель живописи в технике «тинга-тинга»:

«Тинга-тинга» – стиль живописи, названный в честь его создателя художника Эдуарда Тинга-тинга. Традиционным является изображение животных, птиц, силуэтов людей.

С первого занятия Эвелину увлек этот яркий африканский стиль живописи, а любимыми цветами стали фиолетовый, оранжевый и бирюзовый.

Эвелина Силина:

Когда я начала эти картины рисовать, они как-то у меня больше стали получаться. Все красивее, лучше, ярче.

Татьяна Шварцман, преподаватель живописи в технике «тинга-тинга»:

Ежегодно у нас проходит республиканский конкурс, там мы становимся лауреатами уже третий год подряд, занимаем первые места.

Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Помимо своего основного увлечения Эвелина уже три года успешно занимается акробатикой и играет на фортепиано. Сейчас девочка оттачивает мастерство живописца в художественной гимназии-колледже искусств.

Эвелина Силина:

На День рождения маме я рисовала картину «Абстракция». Там были изображены фрукты, а из этого фрукта торчали три веточки, на которых были маленькие фрукты. Это были трое детей, как у нас в семье.

Инга Силина, мама:

Есть у нее какой-то дар, талант, потому что видно, что идет это глубоко изнутри.

А этот маленький гонщик на мотоцикл сел раньше, чем за школьную скамью. С четырех лет Женя Миронов рассекает на байке и уже стал знаменит среди представителей этого экстремального вида спорта.

Евгений Миронов:

Мы ездили по мотокроссу во многие города, в некоторых я занимал третьи места. Больше всего с «мини-мото». Это мотоциклы по асфальту. У меня больше там побед.

Любовь к мотогонкам мальчику привил отец – бывший чемпион страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Евгений Миронов:

Папа мне купил мотоцикл и мы пошли на первое занятие. Там мне было страшно, я даже боялся звука мотоцикла.

Дмитрий Миронов, папа:

Интереснее и увлекательнее растить сына, который может действительно начать это с четырех лет, а не с 26, как я. Может достичь достаточно хороших успехов. Я его завел и сказал, чтобы ехал. Он поехал, скрылся где-то за горочкой. Я за ним побежал. Бегу, а мне навстречу парень с девушкой катят его мотоцикл, Женя плачет. Упал, немножко растерялся. Вот это была его первая поездка.

Наград и титулов у Жени Миронова, несмотря на юный возраст, уже немало: победитель чемпионата Республики Беларусь по шоссейно-кольцевым мотогонкам, обладатель детского Кубка СНГ, участник первенства страны по мотокроссу. Список действительно велик. А в свободное от тренировок время семилетний гонщик занимается плаванием, гимнастикой, собирает конструкторы и рисует.