Как и почему дети даже из благополучных семей оказываются за решеткой и о чем там мечтают

Новости Беларуси. Герои этого сюжета еще вчера были детьми, но уже на себе ощутили, что такое слишком рано стать взрослыми. Один из них, несмотря на хорошее воспитание, в детстве совершил страшную ошибку, за которую предстоит расплачиваться всю жизнь. Другой же, напротив, оставшись в одиночестве еще в младенчестве, не опускает руки и буквально цепляется за каждую возможность состояться в жизни.

В Международный день защиты детей (его по традиции отмечают первого июня) корреспонденты СТВ решили встретиться с двумя такими разными людьми и заглянуть в такие разные души.

Вадим Маевский:

Убить человека, может, и не так сложно. Сложно с этим жить.

Посмотришь в эти глаза и не сразу поверишь, что на душе Вадима груз весом сразу в две жизни. Одна – своя, с пятном заключения до конца дней, вторая – молодого парня. Которому в тот страшный день был всего 21. Был...

Вадим Маевский:

Тот человек несколько раз избивал меня, деньги вымогал. Я сорвался, взял нож, встретился с ним и нанес ему несколько ударов ножом.

Я был осужден по ст. 139 ч. 2 п. 6, то есть «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

В 16 лет он узнал, что еще 11 проведет за решеткой. За трагическое безрассудство, совершенное, по сути, в детстве, ему расплачиваться не только своей молодостью, но и заветной мечтой.

Вадим Маевский:

Была давняя мечта послужить в армии, может, стать военным. На этом крест поставлен. Это пятно на всю жизнь.

Осуждаю себя в первую очередь. Дурак, одним словом. Сейчас только начал понимать, что натворил.

Сегодня главное в его жизни слово – «ждать». Ждать окончания срока, ждать свидания с близкими, а еще письма от той, которая ждет его.

Вадим Маевский:

Правду, не стал обманывать. Смысл обманывать?

Она откликнулась. Произвел как-то на нее хорошее впечатление.

В альбоме – фотографии друзей, родного брата, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но карточки родителей Вадим в колонию не взял. Не хотел, чтобы самые дорогие ему люди, пусть и номинально, но находились в этих стенах. Он до сих пор каждый день в душе просит у них прощения.

Вадим Маевский:

Теплые взаимоотношения царили в семье, было все нормально. И воспитывали. Виню только себя. Они для меня сделали все, что можно было.

Сейчас я понимаю, что любую конфликтную ситуацию, любой вопрос можно разрешить цивилизованным нормальным способом.

Говорил ли я родителям, что есть такая конфликтная ситуация? Нет, не говорил. А надо было. Но, может, у нас было такое, что нельзя жаловаться, считалось между ребятами, что, если пожаловался, то не пацан.

С утверждением, что все идет из семьи, Вадим имеет право не согласиться. Родители, таких обычно называют «благополучными», старались изо всех сил, чтобы сыновья получили образование и, как говорят, вышли в люди. В том, что случилось то, что случилось, парень не видит последствия «суровых обстоятельств», не кричит, что его подставили, а просто винит себя. И на конкретных примерах рассказывает: мнение, что в колонию попадают только дети преступников или алкоголиков – не более, чем заблуждение.

Вадим Маевский:

Есть и такие, у которых есть все предпосылки, родители занимают нормальное социальное положение, у них связи. Но вот чего-то не хватает в жизни. Я не знаю. Вот тянет его украсть – и все. Ему, вроде, родители все делают (и на работу, и жилье), но он почему-то так поступает.

В любом случае не допущу, чтобы мой ребенок, если, дай Бог, у меня будет, попал в эти места.

А вот мать нашего следующего героя не то, что допустила – сама сделала все, чтобы ее сын оказался в детском доме. Мишину историю мы рассказывали чуть больше года назад. И, что особенно поражало, – парень, которому самые родные люди не раз говорили, что он просто не нужен, надеялся.

Михаил Старовойтов:

Мама и брат, я хочу вас пригласить на выпускной. Хотелось бы, чтобы они приехали. Я зла не держу.

Никто не приехал. Тогда Мишина бабушка сумбурно объясняла, что новая дверь для семейного бюджета важнее, чем поездка в детдом.

Бабушка Михаила Старовойтова:

На дверь новую деньги нашлись, а на билет до Ивенца не нашлись? Он по нам скучает? Господи, я прожила всю жизнь и тоже скучала. Пусть растет умницей, пусть надеется на лучшее.

Михаил Старовойтов:

За этот год со мной родные вообще не выходили на связь.

Но, как говорится, я и не переживаю, есть они у меня или нет. У меня есть друзья. Это самое главное.

А Михаил тем временем не унывал, а сантиметр за сантиметром приоткрывал дверь в свою новую жизнь. Мечтал стать поваром и поступил в колледж. Теперь оттачивает мастерство и делится жизненными аппетитами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Михаил Старовойтов:

Можно было бы где-нибудь открыть ресторан, кафешку или пиццерию.

Удается почти все. «Семерка» пока только за картофельную бабку. А некоторые Мишины кулинарные шедевры радуют не столько желудок, сколько глаз. Сервиз из макарон – мы тоже не сразу догадались.

Скромные апартаменты – а ему много и не нужно. Главная для Миши роскошь в том, что он смог пойти по пути, который однажды сам выбрал. Парень, которому с рождения судьба будто забыла запланировать хэппи-энд, цепляется за каждую жизненную веточку.

Михаил Старовойтов:

Плюс, что работаю. Работаю с 6 до часа ночи. Поднимаюсь в 7 утра. То есть до часа ночи работаю, а в семь поднимаюсь. Умудряюсь как-то, нормально.

Я в начале года подумал, что мне нужен ноутбук. Откладываю деньги.

Пока же нет Интернета, парень совершенствует кулинарные навыки по журналам с рецептами, благо практиковаться можно на общей кухне. И, кстати, после нашего прошлогоднего эфира в Мишиной жизни появился новый, очень приятный привкус.

Михаил Старовойтов:

Семья появилась новая. Появилась после вашей программы.

Репортаж про целеустремленного парня увидела жительница Полоцка, и теперь ее с дочерью Миша и называет своей семьей. Конечно, все не так просто: иногда хочется поспать больше 5 часов, погулять с одногруппниками, но он как никто знает: бороться за себя и свое будущее нужно только самому.

Михаил Старовойтов:

Нельзя, как говорится, руки опускать. Надо к чему-то стремиться. Даже если родителей нет.

Две очень разные истории, каждая – со своей трагедией и каждая – со своей надеждой. Вадиму судьба предоставила кредит доверия с рождения: благополучная семья, прекрасные родители, и с другой стороны – Миша, который еще младенцем остался совсем один. Оба парня идут по жизни на противоположных берегах, один – смотря вперед, другой – стараясь не оборачиваться назад. Но оба они знают: и с течением, и с водоворотом можно бороться. Ведь плыть по жизни своим стилем никогда не бывает слишком поздно.

Вадим Маевский:

Думаю, чтобы больше этого не повторилось. Хочу зарекомендовать себя среди общества, доказать всем, что я нормальный полноценный гражданин. Думаю, что я справлюсь.

Михаил Старовойтов:

Думаю, что надо каждый шанс использовать. Кафешку открыть или ресторан, что-нибудь. И еще помогать бедным. Думаю, что получится.