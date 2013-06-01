Ко Дню защиты детей в Минске прошло «Бэби-ралли»

Новости Беларуси. Ко Дню защиты детей приурочили «Бэби-ралли». Состязания для самых маленьких прошло в Минске. На стартах оказались малыши от 9 месяцев до двух лет. Младшим предстояло преодолеть дистанцию в пять метров. Спринтерам постарше нужно было пройти, а точнее — проехать на игрушечных авто десять метров. Правда, не без помощи мам и пап. Родителям пришлось проявить все свои умения, чтобы помочь малышу не свернуть с пути, не отвлечься и достигнуть заветной цели. Ну а после этого участников ждали яркие призы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.