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Ко Дню защиты детей в Минске прошло «Бэби-ралли»

01 июня 2013 14:54
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Новости Беларуси. Ко Дню защиты детей приурочили «Бэби-ралли». Состязания для самых маленьких прошло в Минске. На стартах оказались малыши от 9 месяцев до двух лет. Младшим предстояло преодолеть дистанцию в пять метров. Спринтерам постарше нужно было пройти, а точнее — проехать на игрушечных авто десять метров. Правда, не без помощи мам и пап. Родителям пришлось проявить все свои умения, чтобы  помочь малышу не свернуть с пути, не отвлечься и достигнуть заветной цели. Ну а после этого  участников  ждали яркие призы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Дети и родители

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