Ипэшники в Червеньском районе помогли Красному кресту на 35 млн рублей

Новости Беларуси. Республиканская акция «Забота» стартовала в Минской области. Цель – поддержать малозащищенные категории населения. Только в Червенском районе волонтерами Красного креста уже собрано свыше 35 миллионов рублей. Помогли и местные предприниматели. В результате приобретена одежда, обувь, канцтовары, средства личной гигиены, продукты питания.

В рамках кампании запланирована серия благотворительных мероприятий: концерты, акции, встречи. Волонтеры посетят каждого инвалида, ветерана Великой Отечественной войны, многодетные и малообеспеченные семьи. Акция продлится до 5 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Барбук, директор ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Червенского района»:

Мы очень рады, потому что канцелярские товары, спортивные товары очень необходимы сейчас для школы. Все это идет детям на подарки, на призы.

Раиса Красовская, председатель Червенской районной организации Красного креста:

Помощь товарами оказывают индивидуальные предприниматели. В частности, на оказание кампании «Забота» они оказали помощи более чем на 35 миллионов.