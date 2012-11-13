Иностранный язык для детей: с какого возраста нужно начинать обучение и какой язык подойдет вашему малышу

В последнее время входит в моду обучение деток иностранным языкам с самого раннего возраста. Ребенок может начать заниматься в группе сверстников уже с 3-4 лет. Конечно, некоторых взрослых пугает, что занятия могут быть сложными для малыша и запутать его. Физиологи же толкуют о существовании биологических часов мозга. И если верить таким часам, ребенок до пяти лет – как раз специалист во владении речью, лингвистический гений.

Надежда Торгонская, преподаватель английского языка детской студии современных знаний:

Психологи давно доказали, что изучения иностранного языка в детском возрасте происходит лучше и эффективнее, нежели во взрослом.

Обучению иностранному языку происходит в игровой форме. Когда взрослые контактируют с ребенок, он становится ему другом. На основе этой дружбы происходит обучение.

Ведущий вид деятельности в раннем возрасте – игровой. Поэтому важно, чтобы ребенок воспринимал урок как небольшую интересную игру.

Продолжительность занятий с ребенком может варьироваться от 20 до 30 минут. Это оптимальное время, чтобы малыш не устал и переварил услышанную информацию.

Так как у дошкольников развито наглядно-образное мышление, в изучении новых слов хорошо помогают предметы, сюжеты, картинки, игрушки.

На занятиях детки учат считалки, рифмовки и песенки на иностранном языке. Таким образом вырабатывается правильное произношение. Такой устный этап станет хорошей подготовкой к дальнейшему овладению чтением и письмом, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Надежда Торгонская, преподаватель английского языка детской студии современных знаний:

В современном мире все сферы деятельности людей подвержены влиянию новых информационных технологий, поэтому в своем педагогическом опыте я использую мультимедийную учебную презентацию в виде наглядности. Видео, песенки, считалочки – все это является интересом для детей. Также пособия зарубежных авторов.

Если ребенок ходит заниматься в группе, то дается какое-то домашнее задание. На основе этого домашнего задания родитель узнает лексику, соответственно, тренирует ее с ребенком.

Безусловно, будет лучше, если вы обратитесь к опытному педагогу, который поможет малышу преодолеть возможные трудности. Но если все же вы занимаетесь с ребенком дома, помните: заставлять и ругать кроху не стоит. Обязательно хвалите его за каждую выученную букву, каждое правильное слово.

Английский считается одним из самых востребованных языков в мире. Поэтому чаще всего именно его начинают учить с малышом. Однако есть мнение, что язык можно выбрать исходя из характера ребенка. Например, если малыш открытый и коммуникабельный, нужно учить с ним французский. Если маленький человек любит все считать и раскладывать по полочкам, стоит выбрать немецкий. А вот детям, которые любят рисовать, лучше всего подойдет английский язык.

Однако на что бы ни пал выбор, это, в любом случае, не только заложит благоприятную основу для достижения тонкостей языка в дальнейшем, но и поспособствует развитию памяти, усидчивости, фокусировки памяти у ребенка.