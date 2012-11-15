После приезда корреспондента СТВ возобновился ремонт на территории детского сада в Московском районе Минска

Новости Беларуси. Детская безопасность под угрозой. На территории одного из детских садов Московского района уже месяц из земли торчит арматура. Строительные работы проводили в связи с прорывом трубы при включении отопления. После этого детская площадка первоначальный вид так и не приняла. Здесь лишь установили номинальное ограждение: повесили желтую ленточку, сообщили в программе «Столичное телевидение».

Приезд дежурного по городу процесс приведения в порядок территории значительно ускорил. Уже через 20 минут на место прибыли новые рабочие.

Владимир Малашенко, директор строительной компании:

В течение 2-3 дней мы решим этот вопрос. Своими силами сделаем планировку земли, закатаем асфальт, сделаем дальнейшее функционирование садика возможным.