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После приезда корреспондента СТВ возобновился ремонт на территории детского сада в Московском районе Минска

15 ноября 2012 18:17
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Новости Беларуси. Детская безопасность под угрозой. На территории одного из детских садов Московского района уже месяц из земли торчит арматура. Строительные работы проводили в связи с прорывом трубы при включении отопления. После этого детская площадка первоначальный вид так и не приняла. Здесь лишь установили номинальное ограждение: повесили желтую ленточку, сообщили в программе «Столичное телевидение».

Приезд дежурного по городу процесс приведения в порядок территории значительно ускорил. Уже через 20 минут на место прибыли новые рабочие.

Владимир Малашенко, директор строительной компании:
В течение 2-3 дней мы решим этот вопрос. Своими силами сделаем планировку земли, закатаем асфальт, сделаем дальнейшее функционирование садика возможным.

# Детские сады в Минске # Дети

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