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Главврач Минского областного роддома: Наши медсестры вяжут пинеточки новорожденным

22 октября 2012 07:03
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Новости Беларуси. На неделе во всем мире отмечали весьма своеобразный, но от этого не менее актуальный праздник - День шефа. Впрочем, где-то его уместнее было бы назвать Днем директора, где-то — топ-менеджера. Однако как бы ни обзывали подчиненные своих боссов, смысл не меняется. Руководитель, будь то небольшого колхоза или глобального предприятия, отвечает за все. И за зарплаты, и за прибыль, а в случае одного из наших героев — и за жизни, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

У Петра Леонидовича — ситуация уникальная. Главврач Минского областного роддома — начальник, который ну никак не может контролировать, за сколько именно человек он в конкретную минуту несет ответственность.

Петр Мосько, главный врач родильного дома Минской области:
Ежегодно в роддоме рожают от 100 до 150 женщин с двойнями, тройнями, бывают и четверни.
Мы выхаживаем малыша с весом 930 грамм. А молоденькая медсестра приходит на ночное дежурство и приносит ему пинеточки, которые сама связала. Вот тебе исполнился месяц - держи, малыш, подарочек. Не для того, чтобы это увидели другие, а потому что так  требует сердце.

# Беременность и роды # Дети # Фотофакт # Елена Махнач # Геннадий Бычко # Петр Мосько

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