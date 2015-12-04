«Это воскрешает веру в человечество»: почта Канады разыскала мальчика, который забыл указать обратный адрес в письме для Санты
Новости Канады. Благодаря помощи социальных сетей и рождественскому волшебству, 10-летний мальчик, который забыл написать обратный адрес на своем письме к Санте, все же получит ответ.
В пятницу, 27 ноября, почта Канады разместила в сети Facebook фотографию письма Майкла Джонсона к Санте. К посланию был приложен комикс, нарисованный мальчиком, а также пакетик шоколада, чтобы точно попасть в список «хороших детей», сообщает CTV.
Сотрудники почты разыскивали автора письма, чтобы Санта мог отправить ему свой ответ.
Буквально через несколько минут маме мальчика сообщили об этом, а она показала фотографию Майклу.
Мама Майкла Джонсона:
Он не мог поверить своим глазам. Он просто в восторге от того, что Санта напишет ему ответ!
Майкл написал письмо несколько недель назад и с тех пор не мог понять, почему Санта ему не отвечает.
Мама Майкла Джонсона:
Каждый день я проверяла почтовый ящик, но каждый день я говорила ему, что ответа не пришло. Он был так разочарован, он не понимал, что пошло не так.
В настоящий момент почта Канады удостоверила мальчика, что письмо обязательно дойдет на Северный полюс.
Фото. Фрагмент письма Майкла Джонсона
Мама мальчика благодарна людям, которые не поленились разобраться в ситуации.
Мама Майкла Джонсона:
Это воскрешает нашу веру в человечество, когда кто-то тратит время, чтобы сделать что-то особенное для ребенка.
Майкл сильно старался, когда писал это письмо. В нарисованном комиксе он изобразил мир со своими супергероями, а также поместил опрос, в котором эльфы, помощники Санты, могут проголосовать за понравившегося героя.
Мама мальчика думает, что эта история так быстро стала известной просто потому, что это мило.
Мама Майкла Джонсона:
Это то, о чем люди хотят читать. Сейчас людям нужно что-то хорошее. Мы постоянно слышим об авариях и трагедиях, именно поэтому людям сейчас нужно что-то позитивное.
Внимание: Дети, которые пишут письмо Санта Клаусу на Северный полюс, обязательно получают ответ, если указан обратный адрес!
Перевод: Лилия Соломенкова