«Это воскрешает веру в человечество»: почта Канады разыскала мальчика, который забыл указать обратный адрес в письме для Санты

Новости Канады. Благодаря помощи социальных сетей и рождественскому волшебству, 10-летний мальчик, который забыл написать обратный адрес на своем письме к Санте, все же получит ответ. В пятницу, 27 ноября, почта Канады разместила в сети Facebook фотографию письма Майкла Джонсона к Санте. К посланию был приложен комикс, нарисованный мальчиком, а также пакетик шоколада, чтобы точно попасть в список «хороших детей», сообщает CTV. Сотрудники почты разыскивали автора письма, чтобы Санта мог отправить ему свой ответ.

Буквально через несколько минут маме мальчика сообщили об этом, а она показала фотографию Майклу. Мама Майкла Джонсона:

Он не мог поверить своим глазам. Он просто в восторге от того, что Санта напишет ему ответ! Майкл написал письмо несколько недель назад и с тех пор не мог понять, почему Санта ему не отвечает. Мама Майкла Джонсона:

Каждый день я проверяла почтовый ящик, но каждый день я говорила ему, что ответа не пришло. Он был так разочарован, он не понимал, что пошло не так. В настоящий момент почта Канады удостоверила мальчика, что письмо обязательно дойдет на Северный полюс.



Фото. Фрагмент письма Майкла Джонсона

Мама мальчика благодарна людям, которые не поленились разобраться в ситуации. Мама Майкла Джонсона: Это воскрешает нашу веру в человечество, когда кто-то тратит время, чтобы сделать что-то особенное для ребенка. Майкл сильно старался, когда писал это письмо. В нарисованном комиксе он изобразил мир со своими супергероями, а также поместил опрос, в котором эльфы, помощники Санты, могут проголосовать за понравившегося героя. Мама мальчика думает, что эта история так быстро стала известной просто потому, что это мило. Мама Майкла Джонсона:

Это то, о чем люди хотят читать. Сейчас людям нужно что-то хорошее. Мы постоянно слышим об авариях и трагедиях, именно поэтому людям сейчас нужно что-то позитивное.