Как выбрать «правильного» Деда Мороза для ребёнка?

Скоро Новый год и дети ждут его с нетерпением. И уже сейчас готовятся с главными героями новогодней сказки.

Марку – 12, и в отличие от старшего брата, в Деда Мороза он не верит. Ведь он уже взрослый. Мальчик знает, что под белоснежной бородой дедушки скрываются актеры и к нему у ребенка особые требования.

Для Натальи, мамы двоих детей, организация домашнего праздника с выездным Дедом Морозом – уже привычные хлопоты.

Наталья всегда остается довольна деланным выбором. Проблем с праздничными агентствами у нее не возникало, в отличие от подруг, которые не раз сталкивались с некомпетентностью и полным отсутствием профессионализма у пришедших к детям артистов.

А ведь выбор своего Деда Мороза и снегурочки – дело ответственное.

Поиск Деда Мороза, как правило, начинается с Интернета. И тут важно знать, что не обязательно те агентства, которые будут в топе, на практике окажутся лучшими.

Только после проверки на компетентность агентства вносите предоплату. Это гарантия для вас, что Дед Мороз непременно приедет на праздник. И гарантия для агентства – что вы не передумаете. Обязательно сохраняйте все чеки. Либо составляйте договор.

У опытного и профессионального Деда Мороза имеется портфолио: видеоматериалы с предыдущих выездов. Не стесняйтесь его попросить.

Хорошее праздничное агентство всегда готово предложить несколько анимационных программ, рассчитанных на разный возраст детей. На выбор.

Будьте внимательны, и тогда новогоднее чудо не превратится в грустное разочарование.