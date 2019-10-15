Учитель в декрете мастерит необычные развивающие игры для школы

Это дом, который построила Любовь. Именно здесь живут детские мечты и надежды родителей. Любовь – учитель и вовсе не урока труда. Она преподает английский в 111 столичной школе, где вместе с обычными учатся дети с особенностями развития. Яркий «бизидомик» для них – настоящая палочка-выручалочка. Любовь помогает ребятам не только устранять языковые барьеры, но и корректировать физические недостатки.

Любовь Станцель, учитель английского языка ГУО «Средняя школа №111 г. Минска»:

Я ушла в декрет, но из школы не ушла, я постоянно заходила к девочкам в гости. Валентина Ивановна, наша завуч, обмолвилась, что они ищут человека, который мог бы сделать какие-то развивающие игрушки для кабинета дефектологии, с детками заниматься.

Любовь отозвалась на просьбу и приступила к реализации. Собрать каркас помог супруг, а вот за дизайн и логистику изделия отвечала сама от и до. Инструкцией послужила специализированная литература и интернет. Затраты тоже девушка взяла на себя.

Ольга Антоненко, педагог-дефектолог ГУО «Средняя школа №111 г. Минска»:

Безусловно, это полезная вещь. Вот например, данный модуль помогает развивать зрительно-моторную координацию, соотношение глаз и рук, пространственную ориентировку. Здесь также развитие мелкой моторики.

При помощи верхней крышки можно сформировать у ребенка знания о форме и временные представления, а уже соседняя стенка помогает развивать речь.

Но на этом наша героиня не остановилась. После успешного строительства дома Любовь взялась мастерить бизиборды – панно с развивающими играми.

Наталья Мелехова, педагог-дефектолог ГУО «Средняя школа №111 г. Минска»:

Оно позволяет у детей развивать тактильные ощущения, мелкую моторику, а также координацию движения. У детей прививается усидчивость, развивается воображение, формируются когнитивные функции, а также у детей развивается умение действовать по алгоритму.

Творчество педагога непременно должно воодушевить и родителей, уверены коллеги Любови. Ведь зачем тратить большие деньги на развивающие игрушки, если их можно сделать самому. Валентина Пашкевич, заместитель директора ГУО « Средняя школа №111 г. Минска»:

Такого аналога пока еще нет, потому что здесь проявляется творчество самого учителя и, наверное, личный опыт Любови Александровны. Ее маленькие дети, которые позволили ей создать такой бизидом с необычной подборкой интересных игр.

О своих творческих планах Любовь говорит с энтузиазмом. Следующая ее цель – Монтессори-стол. За вдохновением далеко ходить не приходится.

Любовь Станцель:

Я детей очень люблю! Не бывает детей чужих и моих.