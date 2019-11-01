«Обыгрываем истории, которые могут случиться в каждой семье». Сняли видеоуроки для родителей о безопасности детей
«Ура, каникулы!», – восклицают наши дети, а вот родителям не до шуток, ведь это время повышенной опасности. Очень много нужно приложить усилий, чтобы во время каникул занять наших детей и создать вокруг них безопасную обстановку. Чем старше дети, тем дольше они бывают одни без присмотра взрослых.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – автор инициативы «Дети в безопасности» – Наталья Навроцкая.
У вас новый проект и на этот раз видеоуроки. Для кого они предназначены?
Наталья Навроцкая, автор инициативы «Дети в безопасности»:
Это 10 видеоуроков, в которых мы говорим о безопасности деток, в первую очередь, родителям. Именно они отвечают и за детскую безопасность, и за то, чтобы навыки безопасности появились в головах у детей. Основная идея была в том, чтобы не нагнетать обстановку и не пугать ни родителей, ни детей, а сделать так, чтобы все смотрелось доступно и с позитивными эмоциями, и мы смогли бы донести очень важные вещи. Главные герои наших видеоуроков – молодая семья, у которых есть разновозрастные детки. С каждым из детей мы проигрывали наиболее частые случаи травм, которые могут быть у них в этом возрасте.
В возрасте 10-15 лет – самый высокий пик травм у детей, второй пик – от 0 до 4 лет.
Каким образом проходят уроки?
Наталья Навроцкая:
Мы обыгрываем банальные истории, которые могут случиться в каждой семье, к примеру, обычная история про ток. Розетка не работает: папа не отремонтировал, и мама пошла разбираться с папой. В кадре ребенок, который, конечно же, хочет помочь маме. Он не умеет, но помочь хочет. И вот как раз он начинает помогать, пытаясь починить розетку, и получает те травмы, которые могли бы быть с ребенком.
Пока ребенок не убедится, что в розетке действительно есть ток, ситуацию фильм не исправит. Как думаете?
Наталья Навроцкая:
Любая опасность в доме должна быть контролируемой, мы можем знакомить ребенка с опасностью, будь то горячая вода и возможность обжечься. Ребенку не обязательно получать ожоги, чтобы понять, что горячая вода – это не то, что нужно на себя выливать. Мама или папа могут рассказать или показать, немного дотронувшись до кружки, будет достаточно. Не обязательно ребенку получать серьезные травмы.
Очень часто мы воспринимаем свою квартиру как нечто уютное, комфортное и безопасное, но с точки зрения маленького ребенка там есть опасности и мы включаем бдительность взрослых. Согласно статистике, несчастные случаи не происходят у абсолютно безответственных родителей, которые оставляют детей и совершенно за ними не смотрят. Чаще всего бдительность падает, когда находятся еще и другие люди.
Интересный факт: когда действие совершается много раз и все вроде бы неплохо, возникает ощущение, что все безопасно, ничего страшного быть не может, а вот как раз в таких ситуациях на 101 раз случается какая-то неприятность и поэтому в семьях с опытными родителями, к сожалению, тоже вот эта бдительность снижается и несчастные случаи происходят. А наша задача показать те потенциальные точки опасности и сделать так, чтобы мама не сидела и не нервничала, как же там ребенок, а чувствовала себя комфортно, что можно сделать для того, чтобы ребенок был в безопасности.