«Обыгрываем истории, которые могут случиться в каждой семье». Сняли видеоуроки для родителей о безопасности детей

«Ура, каникулы!», – восклицают наши дети, а вот родителям не до шуток, ведь это время повышенной опасности. Очень много нужно приложить усилий, чтобы во время каникул занять наших детей и создать вокруг них безопасную обстановку. Чем старше дети, тем дольше они бывают одни без присмотра взрослых. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – автор инициативы «Дети в безопасности» – Наталья Навроцкая. У вас новый проект и на этот раз видеоуроки. Для кого они предназначены? Наталья Навроцкая, автор инициативы «Дети в безопасности»:

Это 10 видеоуроков, в которых мы говорим о безопасности деток, в первую очередь, родителям. Именно они отвечают и за детскую безопасность, и за то, чтобы навыки безопасности появились в головах у детей. Основная идея была в том, чтобы не нагнетать обстановку и не пугать ни родителей, ни детей, а сделать так, чтобы все смотрелось доступно и с позитивными эмоциями, и мы смогли бы донести очень важные вещи. Главные герои наших видеоуроков – молодая семья, у которых есть разновозрастные детки. С каждым из детей мы проигрывали наиболее частые случаи травм, которые могут быть у них в этом возрасте.

В возрасте 10-15 лет – самый высокий пик травм у детей, второй пик – от 0 до 4 лет.

Каким образом проходят уроки? Наталья Навроцкая:

Мы обыгрываем банальные истории, которые могут случиться в каждой семье, к примеру, обычная история про ток. Розетка не работает: папа не отремонтировал, и мама пошла разбираться с папой. В кадре ребенок, который, конечно же, хочет помочь маме. Он не умеет, но помочь хочет. И вот как раз он начинает помогать, пытаясь починить розетку, и получает те травмы, которые могли бы быть с ребенком.

Пока ребенок не убедится, что в розетке действительно есть ток, ситуацию фильм не исправит. Как думаете? Наталья Навроцкая:

Любая опасность в доме должна быть контролируемой, мы можем знакомить ребенка с опасностью, будь то горячая вода и возможность обжечься. Ребенку не обязательно получать ожоги, чтобы понять, что горячая вода – это не то, что нужно на себя выливать. Мама или папа могут рассказать или показать, немного дотронувшись до кружки, будет достаточно. Не обязательно ребенку получать серьезные травмы.