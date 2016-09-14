Елена Тагиль написала книгу «Чудилёныш» по рассказам своей четырёхлетней дочери Вари

Мир ребёнка наполнен удивительными фантазиями и яркими красками. Главное, позволить малышу проявить себя. История 4-летней Вареньки подтверждает, что все дети необычайно талантливы. В столь юном возрасте девочка смогла стать писательницей.

Елена Тагиль: Наша история простая. В возрасте двух лет примерно Варя начала называть себя «Чудилёныш», а меня – «Мамочка Чудилена». И она придумывала и болтала каждый день. В какой-то момент этого стало так много, что я начала это записывать. В общем, Так и родилась наша книга из 10 историй. Она называется «Чудилёныш».

Елена Тагиль всегда мечтала писать книги. Но смогла воплотить свою мечту только после рождения Вареньки.

Бросив успешную карьеру в области маркетинга, женщина целиком посвятила себя дочери. Однажды она стала записывать в ежедневнике все самое интересное, о чем говорила кроха. Елене осталось только все немного переработать. В итоге удачный тандем мамы и дочки принёс свои плоды – «Чудилёныш» обрёл структуру и форму. Осталось дело за малым – выпустить книгу в печать.

Елена Тагиль:

Это сказки с очень добрым, хорошим завершением. Каждая сказка содержит в себе небольшую мораль. Философскую, но, в общем-то, понятную всем малышам. Эта книга полна очень искренних переживаний: страхов, радости. Настоящих эмоций двух-трёхлетнего ребёнка, когда он познаёт мир.

«Чудилёныш» – необычайно добрая книга. В ней нашлось место сказочным и волшебным персонажам.

Елена Тагиль:

Имена героев – это пчёлка-Пинебибка, гусеница Бабувабиба, доктор Разазу и всякие другие герои. Мне казалось, что это такой волшебный детский нэйминг, которого невозможно услышать от взрослых. Кстати, интересный факт: многие взрослые считают эти имена сложными. Но когда я рассказываю это детям, дети смеются и как-то очень слышат этот язык.

Черты героев и другие нюансы Елена Тагиль считывала с настроения дочери. Порой Варенька заворачивала сюжет совсем в необычное русло. Но тем интереснее он в итоге оказывался.