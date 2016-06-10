Тысячи детей Евы Алексеевны: воспитатель детсада с 43-летним стажем стала делегатом ВНС

Новости Беларуси. За достижениями в сфере образования, конечно, стоят люди - настоящие профессионалы, которые с любовью относятся к своей работе.

Заведующая яслями-садом Ева Цалко представит Витебск на народном вече, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе детского сада, который она возглавляет, разрабатывается немалое количество воспитательных и оздоровительных методик. После их берут на вооружение и другие дошкольные учреждения.

Ева Алексеевна о детской одежде знает все. За годы работы в садике, она стала не только историком моды, но и ее законодателем, правда, в дошкольном образовании.

Ева Цалко, заведующий санаторным яслями-садом №72 Витебска:

Мы по республике заняли третье место в разработке своей системы на неспецифические методы оздоровления. И у нас коррекционная работа на хорошем, достаточно высоком, уровне поставлена. Достаточно много апробировано методов, приемов, по которым работает не только 72-й сад.

В трудовой книжке - всего одно рабочее место. В 78-м она, 17-летней девчонкой – сама еще ребенок – пришла работать в 72-й витебский детский сад. От обычного воспитателя «доросла» до заведующей. Вместе с ней росли и воспитанники - не одно поколение. Сегодня первые ее выпускники сюда приводят уже своих детей и даже внуков!

Юлия Шалина, житель Витебска:

Прекрасный садик, замечательная заведующая, прекрасные воспитателя. Ребенок доволен – самое главное.

Сегодня ее знает едва ли не весь Витебск. А все потому, что за 43 года работы Ева Алексеевна выпустила несколько тысяч детей. И каждый ребенок готов признаться ей в любви.

Ребёнок:

Умная и красивая!

Делегатом Всебелорусского национального собрания Еву Алексеевну избрали уже во второй раз. Впервые, в 2001 году, она даже выступала с докладом. В этот раз – хочет послушать других и, возможно, перенять их опыт. Конечно, в первую очередь ее волнуют недетские вопросы о детях.

Ева Цалко, заведующий санаторным яслями-садом №72 Витебска: Хочется, чтобы наши дети были счастливыми, хочется, чтобы они улыбались. А для этого, естественно, должны мы, взрослые, создавать условия. И я уверена, что на Всенародном собрании белорусском я услышу ответы на эти вопросы.

И добавляет: каждое последующее поколение должно жить лучше предыдущего.