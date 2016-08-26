В семье Васильевых уже полным ходом идёт подготовка к 1 сентября. Семилетняя Варя – очень активная и жизнерадостная малышка и с удовольствием рассказывает о своей школьной жизни. Мама Варвары, Екатерина, довольна успехами своей дочери. Но дети есть дети, и встречается всякое: капризы, усталость, лень. Екатерина нашла подход к своему ребёнку.

Но что делать, если у школьника полное отсутствие интереса к знаниям? У одних детей мотивация к учебному процессу исчезает, не успев появиться, у других – по разным причинам утрачивается со временем.

Дисциплина и самодисциплина – то, к чему необходимо приучить ребёнка с самого детства. Ребёнок должен чувствовать опору и уверенность в себе. Если не складывается в школе, значит, нужно занять его кружками по интересам. У малыша должна быть возможность себя реализовать. Но самой важной опорой для ребёнка всегда были и остаются родители.

Совместная деятельность со своим чадом не только укрепит семейные узы, но и обязательно принесёт свои плоды в будущем.

Если ребёнок просит о помощи, ни в коем случае не отказывайте ему. Однако здесь очень часто родители «попадают впросак».

Чтобы ребёнок выбрал правильный вектор, нужно присматриваться к нему. Обращайте внимание на то, какому предмету в школе он отдаёт предпочтение, чем интересуется в обычной жизни. Почаще хвалите своих детей и уделяйте им максимум своего внимания.