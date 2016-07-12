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Волонтёрский проект БГПУ «Дети столицы» в 13-ый раз открылся в Минске

12 июля 2016 08:41
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Если ваш ребёнок на летних каникулах не отправился в гости к бабушкам-дедушкам, не поехал в лагерь, а остался дома, то это – отличная возможность скрасить его досуг. Волонтёрский проект «Дети столицы» в 13-ый раз открылся в Минске.

Студенты Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка проводят для ребят спортивные состязания, игры, познавательные викторины, квесты. Скучать никому не приходится!

Изначально волонтёрский проект «Дети столицы» работал только в одном районе города. Сегодня – на 12-ти школьных площадках Московского, Октябрьского и Фрунзенского районов.

Любой желающий абсолютно бесплатно может привести сюда своих детей без предварительной записи. По будним дням до обеда с ними будут заниматься будущие педагоги.

На проекте «Дети столицы» будущие педагоги получают бесценный опыт: дети, живое общение. А родители – уверенность и спокойствие в том, что их ребёнок под присмотром. А главное – такой весёлый летний отдых обязательно запомнится всем.

# Дети # Фотофакт # Воспитание детей

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