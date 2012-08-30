Детям из Радошковичской школы-интерната подарили... «Мамины сказки»

Новости Беларуси. В Родошковичской школе-интернате 30 августа стартовала акция, организованная Белорусским союзом женщин и Министерством информации и приуроченная к году книги. Сборник белорусских и русских народных сказок каждому ребенку в подарок, сладкий стол и почетные гости, среди которых глава Национального банка Республики Беларусь Надежда Ермакова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В книге - сказки народов России и Беларуси. На двух государственных языках. Тем, кто пока не умеет читать, обещают помочь старшеклассники.

Юрий Оксамитный, представитель детского фонда ООН:

Очень благородная цель, чтобы дети получили такую замечательную книгу в подарок. Чтобы какая-то часть семейного благополучия к ним через эту книгу пришла.

Духовные ценности и семейное чтение вместо компьютерной зависимости — это главная задумка организаторов.

Стартовый тираж «Маминых сказок» - три тысячи. Теперь «сказочную» акцию проведут в других интернатах.