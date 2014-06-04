Детский танцевальный коллектив «Мара» завершил сезон конкурсным выступлением и гала-концертом

Новости Беларуси. В полку спортсменов прибыло! Правда, пока героев сюжета программы «СТВ-Спорт» назвать полноценными спортсменами довольно сложно. Они только недавно начали постигать азы танцевального искусства. Тем не менее первый по-настоящему серьезный экзамен уже позади. Дети прошли аттестацию и стали на шаг ближе к покорению белорусских, европейских и мировых пьедесталов.

Это только кажется, что такие незатейливые для взрослых движения можно освоить за пару уроков. Чувствовать музыку и двигаться осознанно в ритм дети учатся довольно долго.

Два первых танца, которые тренируют будущие спортсмены, – ча-ча-ча и медленный вальс. Это основа основ. И лишь потом на базовые элементы накладываются более сложные.

Однако, как говорят тренеры, важно заложить правильную технику. У «марочкиных звездочек» с этим проблем нет. Каждую из пар оценивали профессиональные судьи. Непонятный набор цифр есть ни что иное, как оценки. Причем каждый из рефери выставлял каждой из пар отметку за каждую композицию. Объективизм – превыше всего.

А еще важнее, что все начинающие танцоры первый в жизни экзамен сдали. И получили свои заслуженные награды.

А чуть позже восходящие звезды порадовали своих родителей на отчетном концерте. Открывать и закрывать год в клубе «Мара» с плясками стало доброй традицией. Место на сцене нашлось всем – от мала до велика.

Дети:

Мне нравится ковбойский танец. Он быстрый и энергичный.

Я тоже танцую ковбойский танец. У меня красивый костюм, мне его сшили мои бабушки.

Я люблю заниматься спортивными бальными танцами, потому что там активные движения. Мы любим эти танцы. Чтобы мы не унывали, были крепкими красивыми девочками.

На этом танцевальный год завершился. Сейчас у танцоров заслуженный отпуск. А с сентября занятия и конкурсы возобновятся. И, судя по всему, скучно не будет.

Лидия Кац-Лазарева, художественный руководитель ТК «Мара»:

Обкатывать будем новые номера, будем готовить новые концертные программы, новые костюмы и будет что-то очень интересное, потому что это «Мара».