Победители Little Miss World & Little Mister World 2014 - дети белорусского дизайнера Натальи Поткиной в гостях программы «Утро» на СТВ!

16 мая в турецком Бодруме завершился 21 международный конкурс Little Miss World & Little Mister World 2014. В нем победили дети белорусского дизайнера Натальи Поткиной! Предлагаем Вам стенограмму беседы.

Хочу обратить ваше внимание на окружающую нас красоту, которая не только спасет мир, но сделает его ярче и лучше. Сегодня у нас в гостях известный белорусский дизайнер Наталья Поткина и ее дети: Лев и Эвелина.

– Здравствуйте!

– Здасьте!

– Как дела?

Евелина:

– Хорошо.

Лев:

–Нормально.

– 16 мая в турецком городе Бодрум завершился 21-й международный конкурс «Little Miss World and Little Mister World 2014», то есть маленькие мистер и мисс мира сидят у нас в студии! Все правильно, Наталья?

– Да, все верно.

–Расскажите нам об этом конкурсе, Лев и Эвелина. Что вам запомнилось?

Лев:

– Мне больше всего запомнилось вручение наград. Эвелине давали корону и диплом, а мне дали вот эти два кубка: за саму победу и титул «Best of the best».

Дмитрий Кохно:

– Я немножко поясню нашим телезрителям. Эвелина завоевала титул «Маленькая Мисс-Вселенная», а Лев был удостоен сразу двух почетных наград: «Маленький

Мистер Мира» и «Лучший из лучших». Тяжело ли быть лучшим из лучших в твоем-то возрасте? Сколько тебе сейчас, Лев?

– Мне сейчас 10. Некоторые узнают, говорят: я его по телику видел. Девочки в школе относятся, как и прежде.

– Как случилось, что вы оказались в Турции?

Наталья Поткина:

– Так получилось, что я сделала фотосессию детей, и выставила в соцсетях – похвастаться своими чадами любимыми. И один из директоров этого конкурса – в каждой стране есть национальный директор, у нас это Виталий Жилинский – увидел фотографии, позвонил мне. «Натали, у тебя прекрасные дети, давай попробуем подать заявку на участие!» Для этого мы сделали еще одну фотосессию, составили список наших талантов – это все же больше конкурс талантов, а не красоты.мы придумали образы под предоставленные номинации и получили ответ, что проходим дальше.

Два месяца мы готовились, ходили на тренировки три раза в неделю…

– Сейчас дети сами расскажут. Как вы готовились?

Эвелина:

– Мы ходили на тренировки, репетировали то, что будем показывать.

Лев:

– Там было дефиле и номер талантов: мы танцевали брейк-данс вместе. Я – брейк-данс, а Эвелина - локинг.

Наталья:

– Это был, наверное, единственный совместный номер, обычно дети по одному выступают. Я специально шила для них костюмы в спортивном стиле, в стиле традиционных уличных танцев. Обычно детей одевают в пышные наряды, здесь же мне понравилось, что они были такие, какие в жизни. Лев занимается боксом, и в одном из номеров выходил с обмотанными руками, делал характерные движения. Эвелина очень любит балет, поэтому в одном из выходов двигалась по-балетному.

Каждый номер представлял, прежде всего, страну и творческие способности детей. Я, конечно, под каждый номер подбирала наряды.

– Ну это понятно, мама дизайнер – грех не подобрать!

– Да, костюмы у детей дизайнерские. Сегодня они в костюмах от белорусского дизайнера Светланы Тодорской, она специально для конкурса сшила костюмы для детей.

– Мамы тоже, наверное, не скучали, был специальный конкурс?

– Это был сюрприз для меня, я вообще не знала. Слава Богу, я взяла с собой вечернее платье. Оказалось, среди мам тоже проходит конкурс «Лучшая мама». Я в нем участвовала, несмотря на свой маленький рост. К сожалению, я не победила, но было очень приятно показать своим детям, что я тоже стараюсь ради них. Вышла на подиум, продефелировала, помахала своим любимым деткам в зал, и они тоже за меня болели.

– Спасибо, Наталья, поговорим с ребятами. Лев, наверное, это была какая-то работа, несмотря на то, что ты так юн – выступать на конкурсе. Репетиции, подготовка, дефиле. Отдохнуть хоть успели?

– Да, у нас был где-то час в день, когда мы могли заняться, чем хотим. Я загорал, играл в компьютер, в бассейн ходил, на горках катался. Друзей завели, но конкуренция тоже была.

– Эвелина, а как у девочек, когда тебе такую красивую корону дали? Ходишь теперь в ней каждый день?

– Нет, не каждый день.

Наталья:

– Эвелина тоже нашла себе друзей. С девочкой Ангелиной ходили везде: и на репетиции, и отдыхали вместе, и в бассейне плавали. Очень приятно, что дети завели там себе друзей, сейчас в соцсетях общаются. Поездка – отличная возможность подружиться с другими странами, завести новые контакты и отношения.

Дмитрий:

– Приятно, что маленькие мисс и мистер мира из Беларуси, теперь все будут равняться. А большая была конкуренция? Много детей?

Лев:

– Мальчиков – только четыре. А девочек – 26.

Наталья:

– Да, действительно, это очень сложно для мальчика, чтобы он со своим характером смог выйти на сцену, поучаствовать, выдержать все конкурсы. Но там все проходило по возрастным категориям. Лев «Лучший из лучших» среди всех возрастов.

– Какие планы у вашей известной семьи? Потому что знаете, сейчас говорят: дети известного белорусского дизайнера Наташи Поткиной. А потом скажут: мама известных Льва и Эвелины!

Наталья:

– Да, надеюсь, так и будет. Эвелина, расскажи, какие у тебя сейчас планы.

Эвелина:

– Я поступила в гимназию-колледж музыкальную.

Дмитрий:

– Конкурс красоты – для чего он был нужен? Наверное, это двери, которые теперь открываются: съемка в сериалах, актерская карьера, Голливуд?

Лев:

–Может быть.

Уже с голливудской осанкой и маленьким пренебрежением отвечает мне Лев. Ну и классно!

Мы, ребята, желаем вам удачи, быть такими же безупречно красивыми и развитыми детьми. Пока что детьми, станете взрослыми, когда придет время. Чтобы ваша мама так же сияла и продолжала радовать новыми коллекциями белорусов и не только.