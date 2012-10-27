Детский сад с бассейном, тренажерным залом и компьютерным классом для малышей открылся в Гродно

Новости Беларуси. Больше 200 дошколят в новом микрорайоне Гродно смогут забыть о поездках в детский сад на общественном транспорте. Современный ясли-сад здесь возвели по принципу шаговой доступности. Просторные группы, спортивный и тренажерный залы, бассейн и даже первый в городе компьютерный класс для малышей приняли первых воспитанников.

Открытие нового детского сада Татьяна Дергавко ждала с нетерпением. В новый микрорайон они с мужем и двумя детьми переехали еще несколько лет назад. Развитая инфраструктура, общественный транспорт – устраивало все. Правда, ближайшее дошкольное учреждение находилось за несколько километров.

Татьяна Дергавко:

Конечно, трудности были с вождением дочери в сад. Затрачивалось время и неудобно было на транспорте ездить. А это садик находится рядом с домом.

Очень впечатлил сад: он такой яркий, много света, много места.

Ясли-сад «Семицветик» возвели всего за год. Во время строительства пришлось даже проект пересмотреть. Изначально здесь планировали принять 190 детей. Но желающих оказалось намного больше. Сегодня в саду могут воспитывать более 250 дошколят.

Детский сад в микрорайоне Девятовка не только построен по самым современным технологиям, но и оснащение у него не менее серьезное. К примеру, первый в городе компьютерный класс в подобном заведении. Ребята будут постигать азы компьютерной грамоты уже с детсадовского возраста.

Современные группы с развивающими игрушками, собственный бассейн, большой актовый зал. Особая гордость воспитателей – целый спортивный комплекс в саду. Ведь основной акцент здесь делают на пропаганду здорового образа жизни с самого раннего возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ядвига Гоман, заведующая ясли-садом № 104 Гродно:

Мы имеем очень большой, красивый физкультурный и тренажерный зал. Сегодня государственная задача – укрепление здоровья детей. Вот в этом зале, я думаю, дети получат достаточно физического развития. И удовлетворение запросов родителей в последующем мы обеспечим.

Потребность в новых дошкольных учреждениях в Гродно достаточно высокая. Быстрыми темпами развиваются сразу три новых микрорайона. Задача местной власти – обеспечить их жителей всеми необходимыми социальными объектами. И в первую очередь детскими садами и школами.

Ирина Сенченкова, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Буквально через несколько дней в микрорайоне Вишневец открывается такой же детский сад, но с другим названием, с другим содержанием, но по такому же проекту. А буквально на следующей неделе строители приступают к освоению площадки под еще один детский сад в микрорайоне Ольшанка. Это перспективный, молодой, строящийся микрорайон. Уже сейчас там 700 детей дошкольного и школьного возраста.

В детском же саду «Семицветик» воспитанники уже изучили свои группы. Занятия здесь начнутся в ближайший понедельник.