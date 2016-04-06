Детская косметика: что обязательно должно быть в косметичке подрастающей леди?

Наверное, каждая маленькая принцесса мечтает поскорее стать взрослой модницей: научиться стильно одеваться, правильно «носить» украшения и виртуозно краситься. Кто-то из них получает уроки стиля от своей любимой мамы, а кто-то из популярных журналов узнает, что нынче «в тренде».

Но красота кожи, как это банально не звучит, начинается не с модных тенденций в макияже, а с ежедневного правильного ухода.

В любом возрасте, даже самом раннем, основной уход состоит из трёх этапов: очищение, тонизирование и увлажнение.

Правило первое – очищать кожу необходимо утром и вечером.

Ольга Калейник, врач – косметолог УЗ «Городской клинический кожно-венерологичсекий диспансер» :

Умываться лучше всего водой комнатной температуры или кипяченной водой поскольку очень горячая или очень холодная вода могут увеличивать салоотделение кожи. Для кожи жирной, комбинированной или склонной к воспалению лучше всего использовать для умывания средства на пенящейся основе: это могут быть гели, пенки, муссы. А для кожи сухой лучше всего будет выбрать молочко или термальную воду.

При умывании пользоваться мылом не рекомендуется. А вот применять специальные гели, пенки, муссы попросту необходимо. После умывания лицо не стоит сильно растирать полотенцем, желательно слегка его промокнуть.

Ольга Калейник, врач – косметолог УЗ «Городской клинический кожно-венерологичсекий диспансер»:

Имея щелочную среду, оно нарушает кислотно- щелощной баланс на коже разрушает защитную липидную мантию, что может приводить к появлению шелушения, сухости, а также могут разваиваться патогеные бактерии и появляться восполение.

Правило второе – не забывайте о тонизировании кожи. Эту процедуру девочки зачастую пропускают.

Обязательно в косметичке подрастающей леди должен быть увлажняющий крем. Так как правильный уход является профилактикой каких-либо кожных проблем.

Много ошибок девочки совершают при использовании декоративной косметики. Во – первых, начинают краситься в слишком юном возрасте. А во–вторых, неправильно подбирают косметику.

Ольга Калейник, врач – косметолог УЗ «Городской клинический кожно-венерологичсекий диспансер»:

По поводу возраста строгих скажем регламентаций нет. Чем позже, тем лучше. С малых лет не стоит пользоваться, поскольку – это углублению, аллергические дерматиты, воспаления.

Арина искуссно владеет кситочками в руках уже не первый год. Даже мама, вспоминая свое советское детство, удивлется, как лихо её дочка освоила азы макияжа.

В любом случае помогайте своему чаду правильно подбирать необходимую косметику. Вместе читайте состав продукта, учитывайте тип кожи и, что немаловажно, принимайте во внимание, сколько лет вашему ребенку.