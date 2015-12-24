Детская железная дорога Минска открыла сезон праздничных путешествий для маленьких горожан и их родителей

Новости Беларуси. Новогодний экспресс. Столичная детская железная дорога открыла сезон праздничных путешествий для маленьких горожан и их родителей. Ежедневно новогодний поезд будет курсировать со станции «Заслоново» до станции «Сосновый бор».

В празднично украшенных вагончиках работают аниматоры, а на конечной станции ребят встречают Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги:

Традиционно от Рождества до Рождества курсирует по Детской железной дороге поезд «Новогодний экспресс», который везет минчан, маленьких гостей нашего поезда в рождественскую, новогоднюю сказку. Поезд будут сопровождать аниматоры, в каждом вагоне будет свой аниматор, который на пути следования будет развлекать маленьких пассажиров.