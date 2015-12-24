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Детская железная дорога Минска открыла сезон праздничных путешествий для маленьких горожан и их родителей

24 декабря 2015 13:32
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Новости Беларуси. Новогодний экспресс. Столичная детская железная дорога открыла сезон праздничных путешествий для маленьких горожан и их родителей. Ежедневно новогодний поезд будет курсировать со станции «Заслоново» до станции «Сосновый бор».

В празднично украшенных вагончиках работают аниматоры, а на конечной станции ребят встречают Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги:
Традиционно от Рождества до Рождества курсирует по Детской железной дороге поезд «Новогодний экспресс», который везет минчан, маленьких гостей нашего поезда в рождественскую, новогоднюю сказку. Поезд будут сопровождать аниматоры, в каждом вагоне будет свой аниматор, который на пути следования будет развлекать маленьких пассажиров.

# Дети # Новый год # Валерий Савич

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