Завершился конкурс детских сказок о современной Беларуси

Новости Беларуси. Конкурс детских сказок о современной Беларуси завершился. Его проводило Министерство образования совместно с ассоциацией клубов ЮНЕСКО. Конкурс проходил в рамках белорусско-оманского проекта. Точно такие же сказки, только о своей стране, писали и дети из Омана. Жюри прочитало две сотни сказок. Их авторы — школьники от 10 до 15 лет.

Пятнадцатилетняя Даша в сказки давно не верит, зато сочиняет свои. О Беларуси. Сюжет и герои для такого жанра традиционные. У юного автора в произведении кот Борис рассказывает героине о национальном чуде: слуцких поясах. Причем, со всеми атрибутами сказки. Бедный музыкант, богатый пан, его красивая дочка и несостоявшаяся любовь.

Дарья Ликсо, финалистка конкурса сказок о современной Беларуси:

Сам процесс сочинения сказки – это что-то новое. Ощущения непонятные. Ты сам придумываешь судьбу персонажей.

Родители юного автора уточняют: Даше помогал школьный учитель, но придумывала все сама. К тому же, Слуцк — малая Родина всей семьи. Поэтому и тема близкая. И не рассказать о ней детям, казалось, такой далекой от Беларуси страны, уверяют, нельзя.

В финал конкурса прошли 13 сказок. Их авторы — белорусские школьники от 10 до 15 лет. Такой возраст - обязательное условие. За несколько месяцев, пока проходил конкурс, жюри получило две сотни произведений. Все — на белорусском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна в них — глазами детей. То зеленое царство с лесами и полями, то царство голубое — с озерами и реками. Причем, юные сказочники и персонажей соответствующих придумали: Лесовики, Водяные и Русалки. И, конечно же, дети, которые... летают на аистах.

Дмитрий Субцельный, председатель РОО «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО», член жюри конкурса детских сказок о современной Беларуси:

Все дети видят свою страну, конечно, сказочной. В любых сказках есть представление, вымысел, фантазия. Много волшебства в этих сказках, много описания природы, много описаний историко-культурного наследия Беларуси. В сказках использованы элементы легенд разных регионов.

Точно такие же сказки, только о своей стране, писали дети из Омана. Из них тоже выбрали 13 финалистов. Наши сказки, кстати, переведут на арабский и английский. К каждой сделают иллюстрацию и издадут книжку. К концу года она появиться в Омане. Тут уж, как говорится, хотите верьте, хотите нет.