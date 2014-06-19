Дети – о Боге: кто это такой, как выглядит и какая у него работа

Рано или поздно каждый малыш задает вопрос «кто такой Бог?» И от того, что он услышит, во многом зависит его отношение к вере в будущем. Стоит ли посвящать свое дитя в духовное таинство и как он понимает слово «Бог»?

Дети:

Бог – это тот, кто нам всегда помогает.

Человек, который живет в космосе.

Это Боженька.

Пока ребенок находится в дошкольном возрасте, у него с родителями хороший контакт, он впитывает каждое их слово. И будет лучше, если о Боге расскажет близкий человек.

Дети:

Это кто живет в небе.

Я думаю, что он большой.

На облаке.

Как Бог выглядит? Этого я еще не совсем знаю, но он очень красивый.

Он такой же как мы.

Низкий.

У него есть волосы и еще руки, ноги.

Еще у него есть такая штука над головой.

По мнению детей, у Бога очень сложная работа. И у него очень редко бывают выходные, потому что он один.

Дети:

Он людям помогает.

Помогает работать.

Бог нас защищает.

Кушать готовит, телевизор смотрит.

Он самый главный – Иисус Христос. Еще главнее – его отец.

Но в чем наши герои сошлись во мнениях, так это в том, что Бог заботится обо всех людях, несмотря ни на что.

Дети:

Любит хороших детей, хороших взрослых.

Он любит всех людей. Он их любит, потому что они убирают дома, моют полы, посуду.

Что они хорошие все, Боженьку уважают.

И, конечно, у Бога есть надежные спутники, без которых он никуда.

Девочка:

Еще есть ангел на небе и Бог тоже. Все они очень красивые. Но их никто не видит. Потому что они живут на небе.

Если вы не уверены, что сможете ответить на все детские вопросы, сходите в воскресную школу, пообщайтесь со священником. Возможно, это будет лучший выбор для вашего ребенка. Не забывайте, что дети – это зеркало родителей. Поэтому какими будут ваши доверие и подход к вере, такие плоды она и даст вашему ребенку, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.