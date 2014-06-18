Боди-арт для беременных в Минске- это положительные эмоции и маме, и малышу

Непривычное для нас слово – гестационная живопись, или по-простому, пуз-арт, зародилась в Европе около десяти лет назад. Нанесение рисунка на округлившийся живот приносит массу положительных эмоций и будущей маме, и малышу - авторитетно заявляют специалисты. Сегодня пуз-арт вовсю шагает по планете, в том числе становится популярным и у нас в Беларуси!

Ольга Евженко, участница:

Мне кажется, это прекрасно. Потом еще будем показывать, как мы с дочей участвовали в авантюре на 40 неделе беременности.

Будущим мамочкам не стоит волноваться за качество материалов. Краски для пуз-арта на водной основе и абсолютно безопасны для малыша. Вы смело можете привлечь к рисованию своего супруга, но если сомневаетесь в его творческих способностях – лучше обратиться к специалисту.

Анастасия Кашина, мастер по боди-арту:

Многие выбирают какую-то растительную тематику: цветы, бабочки, деревья. Иногда выбирают животных, любимых героев мультфильмов. Очень актуален рисунок с аистом. Кто-то рисует эмбрионов. Недавно появилась фишка: рисуется длинная полоска на животике и пишется «Loadind». Также рисуется очень милый малыш с табличкой, например «Ждите весной».

Обычный рисунок профессиональными красками держится около суток, но если вы решили украсить себя более долговечным шедевром – ищите мастера по мехенди.

Анастасия Кашина, мастер по боди-арту:

Некоторые используют для боди-арта хну. Такой рисунок называется мехенди. Он может носиться и две, и три недели.

Помимо легкого массажа кисточками и хорошего настроения, у будущих мам остаются прекрасные фотографии, где в качестве фотомоделей и мама, и будущий малыш. А как будет интересно рассматривать эти снимки спустя несколько лет всей семьей!

Татьяна Штык, участница:

Когда Анастасия пригласила нас во второй раз, мы уже бежали всей семьей. Старший ребенок - чтобы ему рисовали аквагрим, мама - уже за своими положительными эмоциями. Все остались очень довольны, масса впечатлений, масса красивых фотографий. Наверное, это как-то сказывается, так как мой ребенок очень любит рисовать, проявляет большой интерес к краскам. Рекомендую всем, кто еще не пробовал. Это стоит сделать.