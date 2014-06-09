7 пар двойняшек появились на свет за 2 недели в Оршанском роддоме

Новости Беларуси. Двойное счастье. За последние пару недель в Оршанском роддоме на свет появились 7 пар двойняшек. Еще 4 – вот-вот появятся на свет. Медики недоумевают. Обычно в год здесь рожают по двое детей 10-12 женщин. А тут получается, что 11 мамочек решили отправиться в роддом практически в одно время. В итоге — годовой план по двойняшкам в Орше будет выполнен фактически за месяц.

У Марины Хуцкой из Орши в доме теперь живет 4 счастья: 14-летний Слава, 3-летняя Сафина и двухнедельные Николь и Платон. Многодетная мама стала одной из первых, кто ввел в городе моду на двойни в нынешнем сезоне.

Марина Хуцкая, многодетная мама:

Была шокирована в роддоме от такого количества. И прямо 4 родили, трое лежат. Сама даже не ожидала, думала, что я одна.

Как позже выяснилось — далеко не одна. Таких «коллег» по двойному счастью в местном роддоме только за последние две недели уже 7. Практически все они отправились туда за вторым или третьим ребенком, а получили, как говориться, оптом – сразу двоих. Справиться с малышами родителям будет, конечно, непросто. Но, как уверяют мамочки, их это совсем не пугает.

Татьяна Крышталь, многодетная мама:

Вырастим, дома еще мальчик. Будем растить трех мужчин. Подрастут, отдадим в армию, белорусскую.

Марина Гладкая, мама двойняшек:

Бабушки будут помогать. Сами будем справляться. Бойкие. Что делать? Свое счастье. Своя ноша легка.

Это сейчас мамочки так говорят. На самом же деле выносить двоих детей сразу не так и просто. Это подтверждают 4 другие оршанки, которые в том же роддоме сейчас ожидают появления своих малышей. Совсем скоро и они станут счастливыми мамами двойняшек.

Тереза Пашкевич:

Это счастье. Это двойная радость. Это сердце огромное-огромное. Двое деток: Константин, сынок, и Алинка 5 лет. Сынку 15 лет. И мое сердце будет еще больше, еще для двоих.

А вот о том, что делать, чтобы родить двойню, женщины не рассказывают, потому как и сами не знают. Большинство из них все же говорят о наследственном факторе.



— Были, да, была двойня. Через поколение передалось. Как говориться. У меня мальчик и девочка.

— А у меня из поколения в поколение. У меня брат и сестра – двойняшки.

Всего же в Орше только за последние 2 недели родилось 7 пар двойняшек. А на подходе еще 4. Такого массового двойного рождения в райцентре не было никогда.

Инна Крачек, заведующая Оршанским городским роддомом:

Когда они шли на узи-скрининг в самом раннем сроке и нам доктор-ультразвуковист сказал нам, что мы ожидаем 12 двоен приблизительно одного срока, конечно, мы удивились. Я считаю, это Господь Бог и, наверное, космос.

Каковы же реальные причины массового рождения двойняшек в Орше в течение столь короткого срока, остается загадкой для всех. Впрочем, это не так и важно. Главное, чтобы детки были здоровы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.