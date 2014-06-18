Папа-школы в Минске. Как стать для своего ребенка самым лучшим папой? Советы психолога

Сразу после рождения ребенка мужчина несколько неуверен в том, что означает его роль отца. Скорее всего, пока супруга заботится о ребенке, мужчина не знает, что он может и должен сделать. Самое главное – вовлечься.

Андрей Туровец, психолог:

Семья, как мы надеемся, – это счастливая группа «мама, папа, дети». И, конечно, бабушки, дедушки входят в это. Роль отца очень велика. Отец, как мы говорим, – это несущая часть семейной конструкции, это то, на что семья опирается.

В 2009 году в Минске стартовал проект так называемых папа-школ. Одна из главных целей – помочь мужчине стать настоящим отцом.

Андрей Туровец, психолог:

Самое приятное, что наши белорусские мужчины на это откликнулись. У нас хватает посетителей в папа-школах, у нас очень хорошие результаты после того, как папы проходят это обучение. Их интересуют вопросы, как подготовиться к встрече жены после роддома, чем ее кормить, как за ней ухаживать, как ей помочь, чтобы ребенок, например, находился на грудном вскармливании, а не вынужден был перейти на искусственное.

Занятия в папа-школах в основном проводят специалисты: психологи, педагоги и медики. Но есть и обычные люди с хорошим отцовским опытом, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Андрей Туровец, психолог:

Есть даже папа, который раньше был дальнобойщиком, но сейчас, понимая, как важно присутствие отца, сменил работу, перешел на перевозки городские и готов вести дальше папа-школу.

Немножко миф, что папы не умеют, не могут. Мы убедились, что молодые мужчины сегодня прекрасно бытовые аспекты закрывают, у них нет проблем ни с пеленанием, ни с поддержкой жены в момент кормления ребенка, ни с тем, как отрегулировать свое время.

Главный секрет счастливого отцовства на самом деле прост.

Андрей Туровец, психолог:

Это умение слушать самого себя, свои чувства, свои эмоции, свои мысли и уметь слушать своих детей, что они хотят, чего они, может быть, не хотят. И приводить в согласованное состояние первое и второе. Свои интересы не отбрасывать, не забывать о них, но объединить их с интересами детей. Тогда любой отец автоматически становится счастливым.