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Музыкальный продюсер Яна Рудковская в канун Рождества родила мальчика

06 января 2013 16:30
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Новости России. В семье музыкального продюсера Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко пополнение. В канун Рождества Яна родила сына. Как сообщается на официальном сайте спортсмена, мальчика назвали Александром.

Яна Рудковская, музыкальный продюсер:
Малыш родился весом 2 кг 800 г! Здоровенький! Роды прошли очень быстро!

В своём микроблоге в Twitter Плющенко признался: рождение сына – невероятное счастье.

Евгений Плющенко, российский фигурист:
Держу сейчас на руках сына! Спасибо Господу и моей Яночке!

Как сообщают российские СМИ, в одном из интервью Плющенко признался, что мечтает познакомить сына с каким-нибудь видом спорта. Насчёт фигурного катания Евгений сомневается, но вот гольф, футбол или хоккей кажутся спортсмену более подходящими видами спорта.

У супругов уже есть дети от предыдущих браков. У Яны подрастают два сына Андрей и Николай от брака с бизнесменом Виктором Батуриным. От предыдущего брака у Евгения – сын Егор.

# Дети # Звезды # Евгений Плющенко

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