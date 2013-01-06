Музыкальный продюсер Яна Рудковская в канун Рождества родила мальчика

Новости России. В семье музыкального продюсера Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко пополнение. В канун Рождества Яна родила сына. Как сообщается на официальном сайте спортсмена, мальчика назвали Александром.

Яна Рудковская, музыкальный продюсер:

Малыш родился весом 2 кг 800 г! Здоровенький! Роды прошли очень быстро!

В своём микроблоге в Twitter Плющенко признался: рождение сына – невероятное счастье.

Евгений Плющенко, российский фигурист:

Держу сейчас на руках сына! Спасибо Господу и моей Яночке!

Как сообщают российские СМИ, в одном из интервью Плющенко признался, что мечтает познакомить сына с каким-нибудь видом спорта. Насчёт фигурного катания Евгений сомневается, но вот гольф, футбол или хоккей кажутся спортсмену более подходящими видами спорта.

У супругов уже есть дети от предыдущих браков. У Яны подрастают два сына Андрей и Николай от брака с бизнесменом Виктором Батуриным. От предыдущего брака у Евгения – сын Егор.