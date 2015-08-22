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  • Деды Морозы и Снегурочки вышли на улицы Гомеля летом, чтобы обратить внимание на проблемы регионального детского хосписа

Деды Морозы и Снегурочки вышли на улицы Гомеля летом, чтобы обратить внимание на проблемы регионального детского хосписа

22 августа 2015 14:02
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Новости Беларуси. Несмотря на почти 30-градусную жару, в Гомеле сегодня, 22 августа, открыли фотоохоту на Дедов Морозов. Не по сезону одетых героев новогодних признаков можно было встретить в магазинах, скверах, общественном транспорте и даже на пляжах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё это, чтобы привлечь внимание  жителей города к проблеме регионального детского хосписа. Помочь неизлечимо больным детям, к сожалению, не под силу даже сказочным персонажам, но сделать их жить немного светлее при желании может каждый.

# Акции # Дети

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