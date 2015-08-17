Бэби-бум в Брестском областном роддоме: 30 детей в сутки вместо 17 по статистике

Новости Беларуси. 30 детей в сутки вместо 17 по статистике. В Брестском областном роддоме наблюдается настоящий бэби-бум. За 7 месяцев 2015 года здесь появилось больше 3,5 тысяч малышей. Все чаще семьи «приходят» за вторым и третьим малышом. Интересно, что и в 2014 году именно в этом регионе отмечали самую высокую рождаемость.

Екатерина Абрамчук, молодая мама:

Когда готовишься, уже заранее думаешь, что это бессонные ночи, животики. Но это все проходит, никто от этого не умер. Поэтому, если бы все боялись этого, то нас бы не было с вами.

Маленькой Любушке всего шесть дней, но ее мама уверяет: знакома с дочерью гораздо дольше. С малышкой начала общаться как только узнала, что ждет ребенка. К рождению первенца Екатерина подошла осознанно.

Екатерина Абрамчук, молодая мама:

Я рассчитывала, что закончу институт, что уже можно думать о чем-то большем – о рождении ребенка. Поэтому мы готовились, проходили врачей, подошли к этому вопросу очень ответственно.

Главный вход родильного дома – то самое место, где глаза «на мокром месте» даже у мужчин. У Алексея, например, от волнения немного дрожат руки, хотя отец он со стажем. Материальных трудностей мужчина не боится.

Алексей Ковалевич, молодой отец:

Это было полностью осознанно. С радостью ждали такой крохи. Первый ребенок нам никаких неудобств не принес. У меня в семье три сестры и один брат, поэтому я знаю, что это такое. Всем хватило, все довольны и счастливы. Большая семья – это очень хорошо.

А у этой малышки пока еще нет имени, зато есть большая и дружная семья. За этой дверью ее с нетерпением ждет папа и два братика. Буквально через несколько минут после волнующей встречи теперь уже многодетная молодая мама признается: с рождением дочки, наконец, сбылась ее мечта.

Марина Пашкевич, многодетная мама:

Девочка долгожданная. У нас два мальчика. Муж всегда говорил, что хотим два сыночка и лапочку-дочку. Мечта сбылась. Мы готовы приложить все усилия, чтобы обеспечить, вырастить и отправить в свет своих троих детей.

В роддоме феномен резкого всплеска рождаемости разгадать не пытаются, но частым визитам аиста искренне рады.

Алла Ковалева, заместитель главного врача по медицинской части Брестского областного родильного дома:

Почему-то, мы не можем объяснить причины, но в прошлом и позапрошлом году в летние месяцы у нас огромный пик рождаемости. Если в среднем мы в году рожаем от 16 до 18 в сутки деток, то в летние месяцы эта цифра доходит до 30. В прошлом году у нас было 6349 родов. Мы не сдаем позиции и в этом году: за 7 месяцев текущего года родилось 3561 малыш, что очень нас радует.

Брестская область по количеству рожденных малышей – безусловный лидер среди регионов вот уже пятый год.

В 2015 году стало больше и многоплодных беременностей: одна брестская семья пополнилась сразу тремя детьми, а полсотни мам выписались из роддома с двойнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.