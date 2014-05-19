Чтобы хорошо учится – учиться нужно весело! Необычная методика обучения первоклашек

Новости Минска. Вот так начинается день у первоклассников из 55 столичной школы. В центре класса – ковёр! Внимание: начинается самое важное мероприятие! Перед риторикой и математикой – урок общения! Первоклашки дарят друг другу тёплые объятия и делятся интересными событиями из своей жизни!

Степан Архипенко, учащийся 1 «А» класса:

У меня одна новость, я вчера с родителями ездил в «Сябры», за город. Отдыхать.

Кто-то смотрел хоккей, а у кого-то пропал Интернет! Благодаря уроку общения классный руководитель 1 «А» класса Вероника Юхновская всегда в курсе того, чем живут её подопечные. Рассаживаемся за парты и продолжаем наш урок!

Не пророняя слова, имея один маркер на двоих, ребята рисуют дом своей мечты! Как говорит их классный руководитель, таким способом дети учатся понимать друг друга!

Вероника Николаевна в своей профессии одна из лучших. Она работает по собственной методике «Шаг за шагом».

Вместе с детьми, маленькими шагами, они движутся к большому успеху! Первую особенность её методики – утреннюю встречу – вы уже видели. Раскрываем вторую! Обратите внимание на этих людей! На уроках Вероники Юхновской присутствуют родители её учеников!

Вероника Юхновская, классный руководитель 1 «Б» класса средней школы №55 г. Минска:

Родители всегда с нами: везде и во всём. Они с нами на уроках, на праздниках. На мероприятиях, выезжаем вместе на природы, ходим в кафе целыми классами! Я за это им очень благодарна! Невозможно представить работу учители без помощи родителей!

Веронике Николаевне есть, чем заинтересовать детей! Специально для них она сделала вот эти шляпы! Надевая синюю, ребята говорят о своих желаниях. Взял в руки жёлтую – делись хорошими воспоминаниями! В чёрной шляпе первоклассники рассказывают о том, что расстроило их в этом учебном году!

Вероника Николаевна уверена: чтобы хорошо учится – учиться нужно весело! И такой педагог, как она, просто не могла не покорить сердца своих учеников!

Даша Долгова:

Вероника Николаевна такие случаи интересные нам рассказывает, что даже родители мои этого не знают.

Валерия Неумержицкая:

Учительница моя очень хорошая.

Много хороших слов о классном руководителе своих детей, могут сказать их родители!

Кстати, в минувшие выходные Вероника Юхновская представила Беларусь на Международном фестивале-семинаре педагогического мастерства «Янтарная сова».

Методика образования Вероники Николаевны приносит свои плоды! А это значит, что она – на верном пути, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.