Новости Минска. Семья – это уверенность в завтрашнем дне. Без поддержки близких и родных людей – в жизни никак не обойтись! Свою опору и поддержку воспитанники детского городка, который находится в Ленинском районе столицы, нашли в родителях-воспитателях. Именно они дали детям ласку, которую тем не довелось почувствовать от собственных мам и пап…

Детский городок Ленинского района Минска – это новая модель жизнеустройства детей, которые остались без родителей. Сегодня здесь проживает 12 семей.

Светлана Деркачевская, родитель-воспитатель:

В нашей семье порядки самые обычные, как и во всех семьях. В данном случае у нас 9 детей: 4 мальчика и пять девочек. Учат в различных учреждениях. Дошкольных, в школе, кадетском училище, в Гомеле учится мальчик, который приезжает к нам только на каникулы.

Светлана Деркачевская работает в детском городке четвертый год. За это время для девятерых рябят она стала самым главным человеком в жизни.

У Светланы Ивановны две семьи. Она построила собственную: вышла замуж, воспитала сына, дождалась внука. А теперь решила посвятить себя чужим детям. Хотя чужими она их вовсе не считает: каждый из девятерых – для неё родной и любимый…

Светлана Деркачевская, родитель-воспитатель:

В нашей семье заведены правила самые простые. Самое главное – честность. Какая бы не была ситуация. Сложная, какой-то плохой поступок… Я прошу, чтобы все вовремя говорили правду. Чтобы можно было разобраться в этом.

Домашние хлопоты здесь решаются совместно. Всё как в большой дружной семье. Старшие дети присматривают за младшими. Они стали настоящими братьями и сёстрами друг другу.

Светлана Деркачевская, родитель-воспитатель:

Как в обычной семье бывает хорошее, бывает и плохое настроение. Но как-то стараемся все вместе жить дружно. И учиться, как нужно жить в нашей семье.

Каждый ребёнок для Светланы Ивановны – особенный. Она, как никто другой, знает их сильные и слабые стороны…

У некоторых ребят есть проблемы со здоровьем. Но, благодаря чуткому сердцу Светланы Ивановны, их удаётся преодолевать, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.