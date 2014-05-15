Детей не бывает много? Мнение многодетных родителей

Новости Беларуси. Ароматный чай, самовар и домашняя выпечка. Свежий воздух и трели птиц… Так проходит свободное время в многодетной семье Таран из Минска. Сегодня за этим столом собрались все члены их большой и дружной семьи!

В семье Таран четверо детей. Старшей – Насте – 18. Она студентка факультета журналистики одного из литовских вузов. Её сестра Аня в этом году заканчивает школу и планирует стать дизайнером. Кем станет Софья – ещё не решено! Да и к чему спешить? Сейчас Соне – 9, и времени на раздумье хватает! Саша – самый маленький член этой семьи! Он появился на свет четыре года назад.

Семья Таран:

На самом деле, сложности были. Особенно на начальном этапе. С первыми детьми. То есть у нас опыта мало. Приходилось учиться на всех своих ошибках. Мы без родителей жили, самостоятельно воспитывали детей. Книжки, литература помогали. Старались друг друга поддерживать.

Супруги Наталья и Павел признаются, что примером счастливого брака для них послужили семьи их родителей.

Семья Таран:

Павла родители 55 лет вместе, мы золотую свадьбу отпраздновали. Они морально нам помогали. Если ты прожил в такой семье, то ты видел…даже, как они просто мирятся. Нет семей без ссор. Но как они договариваются и мирятся – это колоссальный опыт. Мои родители тоже прожили 35 лет вместе.

Давайте вернёмся на много лет назад и вспомним, как сердца Натальи и Павла соединялись в одну судьбу. Оказывается, будущие супруги познакомились за школьной партой! 10 лет проучились в одном классе… После их пути разошлись, но не надолго… На последних курсах университета Павел и Наталья вновь встретились и уже не смогли расстаться. В этом году в их семье юбилей – 20 лет совместной жизни! Они оглядываются назад и не о чём не жалеют…

Семья Таран:

Когда старшие дети взрослеют, они начинают хорошо помогать. За это им большое спасибо! И это напутствие семьям, у которых один, два ребёнка…Они просто не понимают, что один, два ребёнка – это самое тяжелое. А дальше всё больше и больше удовольствия начинаешь получать от общения с детьми.

Наталья Таран по профессии детский и семейный психолог. Она мечтает о том, чтобы в мире с каждым днём становилось больше счастливых ребят, ведь потом из них вырастут счастливые взрослые!

Семья Таран:

Среди наших знакомых очень много многодетных семей. Как шутит наш сосед: это я их заразила. Ну как заразила? Они просто приезжают к нам, бывают на праздниках, которые мы проводим. Они просто бывают у нас и говорят, что у вас хорошо. Значит, многодетная семья – это хорошо. Это не сплошные беды и тревоги, а радость и удовольствие.

Свободное время в семье Таран стараются провести с удовольствием. Скачут верхом, катаются на коньках, организуют семейные походы. Например, во время последнего они устроили цирковое выступление! Самым веселым оказался папа – он вжился в роль клоуна!

Есть ещё одна семейная традиция у этой семьи. Они любят приглашать в гости друзей и устраивать домашние театральные представления!

Впрочем, об увлечениях семьи Таран можно говорить часами…

Анастасия Таран, старшая дочь:

Я с детства очень люблю лошадей, и Аня разделяет в этом моё увлечение. Мы занимались конным спортом и продолжаем заниматься верховой ездой. Играем на фортепиано, любим танцы, в том числе и фигурное катание. Аня также сейчас занимается фигурным катанием.

А ещё Аня мастерица на все руки: печёт, вышивает, делает поделки.

Анна Таран, средняя дочь:

Я очень люблю делать всё своими руками. Вот эту куклу я сделала в подарок Соне на День рождения из старой куклы. Кукла – непростая. Мало того, что она в таком красивом платье. Она открывается, и внутри – шкатулка.

Девятилетняя Соня танцует, играет на музыкальных инструментах и поёт. Кстати, недавно вместе с папой они выступили на городском мероприятии в Заславле.

А младший, Саша, – любимец родителей и сестёр.

В семье Таран знают, что такое счастье. И что без детских улыбок и звонкого смеха его не построишь, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.