Актер Алексей Чадов стал отцом. Сына назвали Федором

Новости России. 26-летняя актриса Агния Дитковските на неделе родила первенца своему супругу Алексею Чадову. Радостную новость на своей странице в социальной сети сообщила Татьяна Лютаева, мама Агнии.

Татьяна Лютаева в Facebook:

Мальчик, 3800, 52 см, Урааааааааааааааааааа!!!

Агния и Алексей познакомились в 2006 году на съемках фильма Резо Гигинеишвили «Жара» (смотрите видео), где у Дитковските состоялся актерский дебют.

Актеры начали жить вместе, однако через три года расстались.

В 2012 году в прессу просочилась информация о том, что Алексей и Агния тайно поженились.

Во время беременности актриса почти не появлялась на светских мероприятиях.

Все 9 месяцев Агния жила в загородном доме вместе с мужем, мамой Татьяной Лютаевой и братом Домиником.

Агния Дитковските, актриса, супруга Алексея Чадова (в эксклюзивном интервью 7days.ru):

Для меня это неразделимо: если я люблю мужчину, то хочу от него детей. Нормальная женская психология… Думаю, Леша станет замечательным отцом.