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Благотворительный марафон БРСМ «Рождественская сказка» финишировал 9 января в Минске

09 января 2015 18:49
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Новости Беларуси. Благотворительный марафон БРСМ «Рождественская сказка» финишировал 9 января в Минске. Волонтеры поздравили детей из многодетных и опекунских семей Советского района. Ребят ждали сказочное представление, подарки и сладкий стол.

Всего же за время акции, которая стартовала еще 8 декабря, в городе прошло полсотни праздничных мероприятий. Поздравления и подарки получили около 400 детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Мы традиционно его проводим в таком интересном формате. Мы приглашаем ребят вместе со сказочными персонажами встретить Рождество, где они, во-первых, посмотрят и станут участниками интерактивной рождественской сказки. Кроме того, смогут спеть свои любимые детские песни вместе, хором.

Девочка:
Я хочу поздравить всех с Новым годом. Чтобы в этом году у всех детей были хорошие оценки, чтобы все слушались своих родителей, взрослых. Чтобы все были здоровыми и хорошо себя вели.

# Дети # Благотворительность # БРСМ # Юрий Чечукевич

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