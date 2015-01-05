Отец вырвал сыну зуб клюшкой для гольфа (видео)

Новости Великобритании. Отец удалил сыну молочный зуб с помощью клюшки для гольфа. «Операция», снятая на видео, за несколько дней приобрела популярность на YouTube.

Фил Смит, отец-гольфист:

Привет, я Фил, а это мой сын Ной. У Ноя сильно шатается молочный зуб спереди, поэтому сейчас мы его удалим уникальным способом. У меня в руках мяч для гольфа, обмотанный нитью, другой ее конец завязан на зубе Ноя. Сейчас мы его ударим клюшкой. Я надеюсь, зуб выпадет! Сын считал, что медленное удаление будет слишком болезненным. Поэтому мы сделаем это быстро.

Пользователи в комментариях отмечают храбрость ребенка: за время процедуры мальчик не проронил ни слезинки (смотрите видео).

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