Участники XI Рождественского хоккейного турнира навестили воспитанников детской деревни «Истоки» под Минском

Новости Беларуси. До матчей участники турнира навестили воспитанников детской деревни «Истоки» под Минском. Акция «Рождественская традиция» стартовала два года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсмены из восьми стран вручили подарки ( бытовую технику, электронику, велосипеды) и пригласили ребят на игры. А ранее Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси перечислили заведению 240 млн рублей.

Детская деревня «Истоки» объединяет 23 семьи, в которых воспитываются полторы сотни ребят. Семьи проживают в отдельных домах, одна часть которых находится в Боровлянах, другая – в поселке Криничный.

Традиция проведения этой благотворительной акции в дни Рождественского турнира родилась два года назад. Хоккеисты, которые съезжаются с разных уголков мира, чтобы в суровой схватке сразится за главный трофей первенства, в канун Рождества делают счастливее сотни детей.

Ксения Голуб, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Рождество – это прежде всего время чудес и возможность сделать добрые дела для тех, кому это так необходимо. Прежде всего, конечно, это наши белорусские дети, дети, которые проживают в социально-педагогических центрах, в детских домах. Очень приятно, что большинство команд не только с удовольствием отзываются на приглашение приехать в Минск, но и сами являются инициаторами подобного общения. Традиционно обмениваются электронными адресами. Мы очень надеемся, что это добрая цепь не прервется еще много лет и у наших детей будет еще много-много поводов для настоящих счастливых улыбок.

За пару часов общения, казалось бы, чужие люди становятся такими родными и близкими. Рома с Владом наперебой показывают гостям фотографии, делятся своими маленькими домашними радостями.

В детской деревне Людмила стала родной для многих своих воспитанников. И в этом доме ее называют мама, не иначе. Да и как по другому. Рому женщина забрала прямо с больницы едва ему исполнился год. Врачи пугали диагнозами, но она не сомневалась ни на минуту. Сейчас мальчику 8 и, глядя на него, на Влада, на Татьяну, трудно представить, что когда-то они вдруг оказались кому-то не нужны.

Степан Пономарев, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Приятно удивлен. Домашняя атмосфера. Видно, что в семье все в порядке, дети довольны. Обычная белорусская семья.

Помимо долгожданных подарков от игроков команды Президента, организаторы Рождественского турнира преподнесли ребятам настоящий сюрприз. За чаепитием, вдруг выяснилось, что дети никогда не видели ни «Чижовку-Арену», ни настоящих хоккеистов, ни захватывающих ледовых баталий. Исправить это решили незамедлительно.

Екатерина Кульба, председатель детской деревни «Истоки»:

Для нас это очень хорошее начало и дружбы с хоккеистами, и начала 2015 года. Дети просили ноутбуки, телевизоры, электронные книги.

В рамках «Рождественской традиции» хоккеисты посетили 9 особенных семей, которые воспитывают более чем полсотни детей. Ни один ребенок не остался без подарка и, что самое главное, без внимания.

Всего детская деревня «Истоки» насчитывает более 150 воспитанников. Для них приготовили подарок Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея. И, надо сказать, деньгам уже нашли свое применение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новую аппаратуру для ребят купили за те самые благотворительные миллионы. В знак благодарности дети детской деревни приготовили для своих гостей праздничный концерт. Со сцены звучали песни, теплые слова и такое искреннее, настоящее и человеческое СПАСИБО!