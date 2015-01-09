Новости Беларуси. Детский дом семейного типа открылся 9 января в Могилеве. В уютном и просторном двухэтажном коттедже поселилось семеро ребятишек и их родители-воспитатели. У супругов Кахановских, кроме приемных, трое родных детей и 11-летний опыт воспитания детей, оставшихся без родителей.

Сейчас в Могилевской области 45 детских домов семейного типа. По этому показателю регион является лидером в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Более 80% детей у нас живут в домах семейного типа и в опекунских семьях. Это очень хорошие показатели. Эти дети получают воспитание и уход, родительскую ласку. Учатся адаптироваться. Эти навыки, полученные в семье, они потом перенесут и в собственные семьи.

Александр Кахановский, родитель воспитатель детского дома семейного типа:

Я мечтаю, чтобы дети все получили закончили вузы, получили хорошее образование и создали свои такие же большие семьи, как наша.

Уютный и просторный двухэтажный коттедж площадью 230 квадратных метров возведен по индивидуальному проекту. Строили его, можно сказать, всем миром: кроме свыше трех миллиардов бюджетных рублей, помогали возводить дом спонсоры. Жильё полностью укомплектовано мебелью, техникой и всем необходимым для жизни.