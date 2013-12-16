Новости Беларуси. Благотворительная акция «Рождественская сказка» стартовала в Минске. В рамках республиканской кампании «Наши дети» активисты БРСМ соберут подарки для детей из приютов и малообеспеченных семей.

Оказать посильную помощь может любой житель столицы. В крупных торговых центрах будут работать так называемые «посты доброты». Туда до 25 декабря минчане могут приносить подарки, которые уже 7 января дойдут до своих адресатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Цель акции простая – в канун Нового года, Рождества посетить социально незащищенные категории населения и поздравить детей, которые проживают в этих семьях, с Новым годом. Как правило, активисты «Белорусского республиканского союза молодежи» посещают социально-педагогические приюты нашего города.