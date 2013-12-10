Прямой эфир

Школы раннего развития в Минске с 6 месяцев: необходимость или модная тенденция?

10 декабря 2013 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Учиться никогда не рано. Они смотрят на только открывающийся их глазам мир с неподдельным интересом, а впереди - столько неизведанного и увлекательного. Несмотря на полугодовалый возраст, эти малыши посещают свою бэйби-школу.

Ирина Жигалова, педагог раннего развития:
Это время огромных возможностей, в это время малышу важно давать это развитие. Не только физическое, когда ходим по дорожке "здоровья", узнаем тактильные ощущения окружающего мира, но и познаем цвета, развиваем мышление, практически все функции, которые у ребенка есть, мы стараемся развивать.
То, что мы вкладываем сейчас, в этом возрасте, в дальнейшем даст огромную отдачу, они будут радовать родителей своими достижениями и успехами.

Эти малыши уже сейчас радуют родителей своими успехами и достижениями. Марку всего 10 месяцев, но он уже нарисовал для мамы свой первый шедевр.

Неоходимость или модная тенденция - бэйби-школы  - выбор активных и творческих родителей.

Дарья Реут, молодая мама:
У нас многие мамы не знают, что существуют школы, где обучают детей такого маленького возраста. В эту школу можно ходить с 6 месяцев.  Прийдя сюда, я тоже почерпнула для себя какие-то приемы у педагога, например, как правильно обращаться с детьми дома, как нужно с ним правильно играть.

Прогулки по дорожке здоровья, живопись, песни и радости жизни. Каждая мама хочет сделать этот период времени своего ребенка интересным. И кто знает, возможно, открывшиеся в столь юном возрасте таланты, подарят миру новые открытия, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

# Дети # Воспитание детей

Другие новости рубрики

Все новости
Минские детские сады украсили новогодние ёлки атрибутикой ЧМ по хоккею-2014
07 декабря 2013 19:10

Минские детские сады украсили новогодние ёлки атрибутикой ЧМ по хоккею-2014

В Витебской области 50 классов, где обучается всего по 1 ребенку
05 декабря 2013 17:39

В Витебской области 50 классов, где обучается всего по 1 ребенку

Закаливание детей: когда начинать, как проводить и какая температура оптимальная
14 ноября 2013 08:35

Закаливание детей: когда начинать, как проводить и какая температура оптимальная