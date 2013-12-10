Школы раннего развития в Минске с 6 месяцев: необходимость или модная тенденция?

. Учиться никогда не рано. Они смотрят на только открывающийся их глазам мир с неподдельным интересом, а впереди - столько неизведанного и увлекательного. Несмотря на полугодовалый возраст, эти малыши посещают свою бэйби-школу.

Ирина Жигалова, педагог раннего развития:

Это время огромных возможностей, в это время малышу важно давать это развитие. Не только физическое, когда ходим по дорожке "здоровья", узнаем тактильные ощущения окружающего мира, но и познаем цвета, развиваем мышление, практически все функции, которые у ребенка есть, мы стараемся развивать.

То, что мы вкладываем сейчас, в этом возрасте, в дальнейшем даст огромную отдачу, они будут радовать родителей своими достижениями и успехами.

Эти малыши уже сейчас радуют родителей своими успехами и достижениями. Марку всего 10 месяцев, но он уже нарисовал для мамы свой первый шедевр.

Неоходимость или модная тенденция - бэйби-школы - выбор активных и творческих родителей.

Дарья Реут, молодая мама:

У нас многие мамы не знают, что существуют школы, где обучают детей такого маленького возраста. В эту школу можно ходить с 6 месяцев. Прийдя сюда, я тоже почерпнула для себя какие-то приемы у педагога, например, как правильно обращаться с детьми дома, как нужно с ним правильно играть.

Прогулки по дорожке здоровья, живопись, песни и радости жизни. Каждая мама хочет сделать этот период времени своего ребенка интересным. И кто знает, возможно, открывшиеся в столь юном возрасте таланты, подарят миру новые открытия, сообщили в программе .