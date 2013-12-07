Минские детские сады украсили новогодние ёлки атрибутикой ЧМ по хоккею-2014

. Минские детские сады решили накануне предстоящих праздников нестандартно подойти к украшению. Официальная продукция Чемпионата мира по хоккею стала главным атрибутом новогодней ёлки и убранства детских групп, сообщили в программе .

Хоккей лидирует среди увлечений малышей. В него играют, его же и рисуют.

Маленький Ярослав в свои 5 лет не хуже взрослых спортсменов орудует клюшкой и не меньше других ждет предстоящий Чемпионат мира по хоккею 2014. Несмотря на свой не большой возраст, уже знает, чем хочет заниматься в будущем. Для него предстоящий Чемпионат - это важное событие еще и потому, что его папа неравнодушен к хоккею. Поэтому в семье Субботкиных два фаната. Один взрослый — второй подрастающий.

Максим Субботкин, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Конечно важно, чтобы осознание было у родителей и детей, у мальчиков, что такое хоккей, шайба. Это, конечно, мужской вид спорта.

В этом детском саду уже почти закончили украшение групп к новому году. И конечно же, без хоккейной тематики обойтись не смогли. Среди праздничной мишуры гордо возвышается хокеист-снеговик.

Идею - украсить группу хоккейными символами, предложили воспитатели. Дети с радостью поддержали. Зубра Волота ребята сразу же полюбили. Именно он стал героем их многочисленных рисунков.

Виолетта Шевченко, заведующий ГУО «Санаторный ясли-сад №366 г. Минска»:

Мы уже сделали плоскостные изображения талисмана. В холле у нас снеговик, у которого шарф "Динамо" и клюшка. Еще у нас идея: мы хотим сделать шары с изображением талисмана.

Любовь к хоккею в столице прививают, может, не с пеленок, но с детского сада точно. Малыши по 5 лет от роду не выпускают клюшку из рук. Это сразу бросается в глаза, когда попадаешь в этот детский сад. Хоккей - одна из самых любимых игр ребят. И возможно, именно здесь растят новое поколение белорусской хоккейной сборной.

Галина Красовская, руководитель физического воспитания ГУО «Санаторный ясли-сад №366 Минска»:

Во всех занятиях используем элементы баскетбола, футбола и, конечно, хоккея. Хоккей - самая любимая игра у наших ребят.

Хоккей в Беларуси - спорт номер один. Поэтому не удивительно, что на примере взрослых малыши знают и любят эту игру, сообщили в программе .