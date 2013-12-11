Республиканская благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Минске

Новости Беларуси. 11 декабря в Минске стартовала Республиканская акция «Наши дети». Представители более 80 ведомств и организаций города планируют посетить около 15 тысяч ребят. По традиции во время торжественных мероприятий воспитанникам детских учреждений будут вручены подарки к Новому году. Взрослые также помогут детям и воспитателям в благоустройстве учреждений образования, окажут материальную помощь в приобретении техники.

Сейчас Даше 20. В этом возрасте уже не верят в сказки, но девушка с трепетом вспоминает, как вместе с другими воспитанниками минского детского дома ждала новогоднего чуда. И оно пришло. С многочисленными подарками, хороводами и акцией «Наши дети». Ее частью, Даша уверена, может стать и она.

Сейчас девушка учится на третьем курсе Академии управления. Будущий экономист и бывшая воспитанница детдома знает, как дорого стоит внимание.

Дарья Авласович:

Мечтала о настоящем Деде Морозе, чтобы в 12 часов ночи дедушка с посохом и настоящей бородой постучался в окошко.

Для детей надо создавать праздники, надо их радовать.

Благотворительная акция «Наши дети» проводится уже в 19 раз. 11 декабря дан ее официальный старт. В столичном Дворце детей и молодежи. Билет в эту новогоднюю сказку получили более трех сотен маленьких минчан. Среди них – воспитанники детских домов, школ-интернатов, ребята из малообеспеченных семей.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Сегодня все дети в городе – это наши дети. Поэтому пройдет очень много мероприятий. На этих благотворительных елках (а их только в городе будет более 30), естественно, это подарки, это праздничное настроение, это внимание.

Их ждут викторины, сюрпризы и, конечно, подарки. Но еще до начала новогоднего перфоманса ребята времени даром не теряют. Возле елки желаний очередь. Все спешат сделать заказ Деду Морозу. Кто-то хочет...

Дети:

Чтобы мне подарили куклу на Новый год.

Мишку.

А кто-то ждет....

Ребенок:

Я загадаю машинку на пульте управления.

Но все они уверены в одном.

Ребенок:

Мое желание сбудется!

За желаемое готовы отплатить тем, что бесценно.

Анна Бернацкая, воспитанница детского дома № 7 Минска:

Шел по лесу Дед Мороз мимо елок и берез, мимо сосен, мимо пней, шел по лесу восемь дней.

В этом детском доме Деда Мороза ждали весь день. В его роли сегодня – министр информатизации и связи. Кстати, за время акции такое амплуа примерят не только чиновники высшего ранга, но и банкиры, бизнесмены, спортсмены, артисты.

Николай Пантелей, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Мы традиционно дарим сладкое. Кроме того, наше предприятие подведомственное уже традиционно выделяет определенную сумму денег на нужные вещи. Дарить подарки всегда приятно, как и получать.

Свой, театральный, подарок подготовили и дети. 10-летний Артем сегодня один из ведущих артистов. Мальчик уже планирует следующую роль. Правда, исполнить ее удастся еще не скоро, но пример подан верно.

Артем Островский, воспитанник детского дома № 6 Минска:

Приезжать поздравлять детей маленьких. Может, еще старших людей. Буду Дедом Морозом для них.